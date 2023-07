Regata emocionant de motos aquàtiques a Amposta

Amposta va acollir la tercera regata de la temporada catalana de motonàutica 2023

Dissabte15 de juliol va tenir lloc a Amposta (Montsià), la tercera regata de la temporada catalana de motonàutica 2023.

La regata era la tercera puntuable per a tres categories de conducció dempeus, Esquí GP1, Esquí GP3 i Esquí F4, però també la primera del torneig català per a la categoria Runabout, per a motos de conducció assegut.

La categoria GP1, la que acull motos de conducció dempeus amb més preparació, va ser cosa només de dos: Albert Roca i Denis Munnikhuis que es van alternar al capdavant de la cursa.

Quelcom de semblant va succeir a la classe GP3, on Roger Pujol va guanyar dues de les tres mànegues. La categoria F4, reservada a pilots sense palmarès, va resultar també molt disputada.

Narcís Segura va guanyar dues de les tres mànegues, però es va saltar una boia a la primera, la qual cosa el va penalitzar amb una volta de menys. David Rodríguez, campió l’any 2022 de la categoria Runabout va tornar a guanyar a Amposta.