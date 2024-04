Un punto de indignación en el Espanyol

El RCD Espanyol arrancó un punto de su visita al CD Leganés en el Estadio de Butarque. El encuentro estuvo realmente igualado y las ocasiones llegaron a cuentagotas. No obstante, la realidad es que el enfrentamiento entre primer y segundo clasificado de LaLiga Hypermotion estuvo muy marcado por un penalti no señalado.

Nico Melamed fue derribado dentro del área por el portero local Diego Jose Conde cuando se disponía a inaugurar el marcador del partido. Esta acción fue señalada como pena máxima por el colegiado del partido, Trujillo Suárez. Sin embargo, el VAR dio instrucciones al árbitro para que revisara la jugada en el monitor y, tras la consulta, decidió anular el penalti y pitar falta en ataque del propio futbolista 'perico'.

Indudablemente, en un duelo con escasas llegadas y que acabó sin goles, este penalti finalmente no señalado fue clave para que el Espanyol no pudiera llevarse los tres puntos ante el líder.

Tras la finalización del partido, el técnico espanyolista, Manolo González, no quiso entrar a valorar esta polémica acción porque "ya sabemos todos lo que puede pasar después", en referencia a las sanciones a jugadores y entrenadores por declaraciones sobre el estamento arbitral o su trabajo realizado.

El que sí fue más contundente fue uno de los protagonistas de la jugada. En palabras al micrófono de 'El Chiringuito', Nico Melamed afirmó que "es de risa que no pite penalti". "No me deja acabar la jugada y me derriba. A mí me parece un penalti como una casa, si no me da es gol. El árbitro decidió no pitar y sus motivos tendrá", agregó el talentoso futbolista.

Más allá de este lance, el juego del Espanyol continúa mejorando jornada a jornada desde la llegada al banquillo de Manolo González. El cuadro blanquiazul ha aprendido a competir de tú a tú a todos los rivales y no se arruga en ninguna situación. El conjunto catalán no ha perdido en los cinco partidos del técnico gallego al frente del equipo. Con dos victorias (Zaragoza y Albacete) y tres empates (Tenerife, Burgos y Leganés), los 'pericos' siguen sumando para intentar afianzarse en los puestos de ascenso directo.

En una categoría con tanta igualdad y donde es tan difícil encadenar varias victorias consecutivas, ir sumando en todos los partidos es fundamental para conseguir el objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol español.

Así, a pesar de que el empate en Butarque pueda parecer poco por todo lo sucedido en el encuentro, el conjunto blanquiazul debe darle el valor necesario a arrancar un punto del campo del líder. El Espanyol ya ha superado con nota la visita más complicada de lo que queda de temporada y el crecimiento del equipo lleva a pensar que el ascenso cada vez es más posible.

El próximo objetivo del cuadro espanyolista es volver a hacerse fuerte en el Stage Front Stadium en la siguiente jornada ante un Andorra que está en plena lucha por la permanencia. Para cerrar el decisivo mes de abril, los 'pericos' jugarán contra el Elche, un rival directo por las posiciones de ascenso directo a LaLiga EA Sports.