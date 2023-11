Huesca y Espanyol no salen de pobres

La era Ramis arranca con un empate en un partido muy plano Puado adelantó a los blanquiazules pero Vilarrasa empató

El empate del Huesca en el Alcoraz ante el Espanyol (1-1) no saca de pobre a ninguno de los dos equipos ya que el equipo oscense no sale de la zona de descenso, ni el conjunto catalán dio muestras de mejoría con la llegada de Luis Miguel Ramis a su banquillo, en un partido muy intenso de los locales, y muy flojo de los visitantes.

No tuvo dueño del balón el partido en sus inicios con dos equipos que adoptaron muchas precauciones defensivas para no encajar goles estando más pendientes de defender que de atacar, con una salida más atrevida de los locales que poco a poco tuvieron que retroceder metros ante la velocidad de los visitantes, aunque fue alternativo el juego.

El Huesca jugó con balones largos sin pasar el juego por el centro del campo y el el peligro lo llevó por la banda derecha por medio de Gerard Valentín que fue una pesadilla para la zaga visitante; y también el Espanyol llevó el juego más por el derecho, aunque en las dos áreas al estar muy pobladas las defensas tuvieron pocas opciones las delanteras de ambos equipos.

El Huesca, desde el ecuador de la primera parte, viendo que su rival no proponía el juego ofensivo que se podía esperar se atrevió a ir hacia adelante en busca del área contraria, aunque la acumulación de jugadores por delante de Pacheco era muy difícil atravesar esa línea por lo que no hubo ocasiones claras de gol en la portería visitante.

El Espanyol con algunos jugadores fuera de su sitio habitual, con Ramis como nuevo entrenador en el banquillo, respecto a la etapa anterior, como Puado en el centro del campo y Pere Milla en punta, le benefició al Huesca que jugó más cómodo que en otros partidos y le permitió no solo no pasar apuros ya que Álvaro Fernández no tuvo que intervenir, y además se permitió el atacar y sembrar dudas en el área perica.

Tras el descanso, el Espanyol se adelantaría en el marcador tras señalar penalti, revisado por el VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro, por manos de Blasco que se encargó de transformar Puado, entrando el partido en un toma y daca con el Huesca en busca del empate con llegadas más incisivas, y disparos que no cogieron portería, y el rival defendiéndose como pudo.

Los cambios en los dos equipos no trastocaron muchos los planes ya que todo siguió igual con el Huesca que puso a todos los delanteros que tenía en el campo con cuatro jugadores azulgranas atacantes por lo que reforzó más la defensa el Espanyol tratando de pasar el tiempo con el marcador a su favor, pero fue tanto la insistencia del Huesca que logró empatar el encuentro Vilarrasa, en el minuto 78.

Los últimos minutos del partido fueron de infarto con el Huesca volcado en el área del Espanyol que tan solo pudo contraatacar, sin ningún peligro, y los locales que lo intentaron por todas las partes y maneras, sacudiéndose el acoso el Espanyol con un disparo de Jofre muy peligroso en el minuto 88 junto al poste izquierdo de la portería local.