La fórmula de ascenso que quiere repetir el Espanyol

En las otras cinco temporadas que descendió el conjunto perico no estuvo más de una temporada en Segunda División El equipo de Luís García se encuentra en puestos de ascenso directo después de 10 jornadas

La Segunda División siempre se ha caracterizado por ser una categoría donde la lucha por el ascenso está muy cara. Todos los clubes que descienden de Primera saben que su futuro está en juego el siguiente curso porque, de no ascender lo antes posible, corren el peligro de naufragar en contextos que ni siquieran antes se hubiesen imaginado estar (véase el caso del Deportivo de la Coruña).

El Espanyol es uno de los pocos clubes que ha conseguido la proeza de no estar más de una temporada en la categoría de plata tras haber descendido. En las cinco ocasiones anteriores consiguieron un objetivo que quieren repetir esta temporada, para seguir siendo uno de los clubes con más años en la actualmente conocida como LaLiga EA Sports (concretamente el séptimo desde su fundación).

Después de no llegar con vida a la última jornada, por empatar contra el Valencia en Mestalla, la temporada pasada se consumó el segundo descenso en las tres últimas participaciones en la máxima competición doméstica (2019-2020 y 2022-2023). Un dato terrible teniendo en cuenta los pocos años que han estado en su historia presentes en esta categoría inferior. No obstante, las oportunidades que se presentan tras pasar por una situación como esta no son las mismas que antes, debido a que LaLiga brinda una ayuda (en materia audiovisual) para los equipos que descienden y de esta manera no noten tanto el impacto económico, sirviéndoles posteriormente como ayuda a la hora de planificar la temporada para poder ascender.

Es por ello que Luís García no quiere perder el tiempo y busca repetir la hazaña de su antecesor, Vicente Moreno, quien dirigió el banquillo perico tras aquel descenso matemático en el Camp Nou durante el año de la pandemia. Aquella vez, el valenciano pagó los platos rotos de los cuatro entrenadores que habían pasado aquella temporada. Sin embargo, devolvió a los pericos un año más tarde a Primera División tras empatar en La Romareda y terminó siendo campeón de Segunda por delante de un Mallorca que, pese a tener los mismos puntos en la clasificación, tenía perdida la diferencia de goles.

El problema que se ha encontrado el exjugador y actual técnico del Espanyol es que, a diferencia del valenciano, no ha podido mantener a sus estrellas. Vicente Moreno, por ejemplo, contó con Raúl de Tomás y Luís García ha visto como Joselu se marchaba al Real Madrid.

A pesar de no ser el líder, la situación actual es bastante similar a la que se vivió en aquellos momentos. La derrota contra el Villarreal B por 3-1 no ha permitido al Espanyol igualar los mismos números que la temporada 2020-2021 en la décima jornada del campeonato, donde sí estaba en lo más alto de la tabla con 23 puntos.

Ahora mismo, el Tenerife lidera una clasificación muy apretada, donde la diferencia de puntos para entrar en puestos de playoff de ascenso es mínima. Esta carrera no ha hecho nada más que empezar y Luís García no deberá dejarse más puntos, como esta última jornada, si quiere subir de forma directa.