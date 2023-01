El Espanyol se queda por ahora sin el fichaje de Foulquier

El club blanquiazul realiza una oferta de dos millones por el lateral pero el Valencia no le deja salir si no tiene sustituto La dirección deportiva se ve incapaz de traer futbolistas de calidad y Diego Martínez empieza a cansarse

El Espanyol necesita reforzarse con, al menos, cuatro jugadores más y el club se ve incapaz de sumar nuevos jugadores al proyecto. Uno de ellos, según ha podido saber SPORT, es Dimitri Folquier, lateral derecho del Valencia por quien se ha realizado una propuesta económica pero por ahora no sale del club che.

En concreto, el Espanyol puso encima de la mesa dos millones de euros para hacerse con los servicios de Foulquier,un futbolista que no está teniendo minutos en Mestalla. Las negociaciones se abrieron la semana pasada y el Valencia dejó claro que no le dejaba salir aunque abrió la puerta mínimamente siempre que encontrase un sustituto de garantías.

El club blanquiazul está intentando firmar un lateral derecho, uno o dos mediocentros, un portero y si surgiera la posibilidad un extremo o mediapunta con llegada. Y hasta el momento, las gestiones de la dirección deportiva no están funcionando muchas veces por falta de contactos fiables en las operaciones.

La situación en el Espanyol está ya cerca de explotar porque el entrenador, Diego Martínez, no entiende que no se haya podido incorporar más que a un central y que no era su primera opción. El técnico está desesperado por la inacción del área deportiva y con una semana que puede hundir definitivamente al equipo con visitas a Getafe y Athletic (Copa) y recibiendo al Betis. De hecho, para el trascendental partido ante el Getafe, Martínez no tiene laterales zurdos para jugar y pocos efectivos en el centro del campo.