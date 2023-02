Darder: "La importancia del partido contra el Elche es máxima"

El talentoso jugador del Espanyol, consciente de la importancia de la cita en el Martínez Valero Darder insistió en que es una jornada relevante, pero recordó que faltan "diecisiete más" y se resistió a hablar de final

El centrocampista del Espanyol Sergi Darder explicó este viernes, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que "la importancia del partido contra el Elche es máxima", aunque comentó que no deben verlo como "la última oportunidad de engancharse a nada".

El capitán blanquiazul, en rueda de prensa, insistió en que es una jornada relevante, pero recordó que faltan "diecisiete más" y se resistió a hablar de final: "No es un encuentro más importante que el del Mallorca (el siguiente), ni mucho menos".

En este sentido, el mallorquín se mostró prudente a la hora de valorar el nivel de actual colista de la categoría y destacó la dificultad de la jornada.

"En Primera división, todos los rivales son muy difíciles y en las segundas vueltas cuesta muchísimo más ganar", analizó.

Sergi Darder aseguró que el equipo está "fuerte mentalmente y cree mucho en lo que hace", algo que, reflexionó, "no se puede perder". De nuevo, el jugador apostó por dar siempre la mejor versión: "Si no vamos al límite de nuestras posibilidades, en Primera no ganaremos ni al último ni al primero".

El futbolista no escondió que al equipo le gustaría "estar mejor", pero evitó dramatismos y afirmó que cuando ganas "la semana es más fácil de llevar" y es "más triste" en el caso contrario. "Pero el equipo está con ganas de que llegue el partido del domingo para revertir esta situación", apostilló.

El jugador, por otra parte, explicó que la diferencia entre esta temporada y en la que firmaron el descenso, en 2020, es la convicción del vestuario: "Todo el mundo va y todo el mundo cree y esto para mí es lo principal. Cuando esto no está es cuando vienen los problemas".El mallorquín es partidario de "dejar de pensar en pesimismos y en cosas negativas" y centrarse en "jugar y en demostrar que somos un buen equipo".

"Se puede pensar que estamos mal por los resultados, pero es todo lo contrario. Cuando jugamos libres es cuando mejor lo hacemos", agregó.

En esta línea, el balear confesó que es muy complejo "cambiar la mentalidad" de un Espanyol que lleva años "sufriendo", pero comentó que todos deben esforzarse para crear un "club ganador". Esto empieza, dijo, "por los jugadores", aunque la mentalidad de todos los estamos debe ser más positiva.

Por otra parte, Darder ensalzó a su compañero Denis Suárez, uno de los fichajes de este mercado de invierno: "Tener un jugador como él en el campo te da un plus de seguridad porque sabes que le das el balón y no lo perderá. Es un futbolista capaz de marcar diferencias y estamos encantados de que esté aquí".