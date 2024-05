La sorprendente cláusula de escape de Braithwaite del Espanyol

Seguramente sea uno de los pocos jugadores que se salven esta temporada en el RCD Espanyol, aunque su futuro sigue siendo más incierto que nunca. Martin Braithwaite ha vuelto a dejar dudas sobre su continuidad en el Espanyol en rueda de prensa, un equipo que se ha encomendado a la estrella danesa para conseguir un ascenso directo que parece cada vez más complicado.

El ariete espanyolista, máximo goleador de la categoría de plata, está poniendo todo de su parte para que su equipo consiga el objetivo esta temporada. La afición ha encontrado en el delantero a su nuevo ídolo, un jugador que con veinte tantos anotados en el campeonato liguero ha conseguido mantener vivas las esperanzas de ascenso directo del club.

Sin embargo, su continuidad en el equipo parece más incierta que nunca. El ariete termina contrato en 2025, aunque dispone de distintas cláusulas que le permitirían salir antes del equipo. Según informa Fabrizio Romano, el delantero podría salir como agente libre del Espanyol si su equipo consigue el ascenso. Si no se logra el objetivo, cualquier equipo podría adquirirlo por 600.000 euros, una cifra demasiado asequible para el que sea, seguramente, el mejor jugador de toda segunda división.

Este miércoles, el jugador no ha querido despejar las dudas sobre su continuidad: "¿Cuándo empieza el mercado de fichajes? -ha preguntado-. Antes que eso, solamente pienso en los cuatro partidos que tenemos, hay que ascender. Estamos preparados. Siempre estoy mirando al presente. Cada día cuando me levanto estoy visualizando en mi cabeza celebrando como campeones contra el Cartagena. No pienso ni en ser segundos".

Sin noticias sobre su continuidad, el Espanyol afronta ahora un nuevo problema mayúsculo con su estrella. Braithwaite podría entrar en la lista con Dinamarca de la Eurocopa, un hecho que le haría perderse unos hipotéticos playoffs en caso de que el Espanyol no consiga el ascenso directo. Sin embargo, Martin no piensa en eso ahora: "Esas cosas no existen en mi cabeza, vamos a ascender directo, nada más". Un jugador imprescindible para acabar logrando el ascenso a final de temporada.