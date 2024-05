Antoniu Roca: "Nos dejaremos todo para subir a primera"

La vuelta de Antoniu Roca fue una de las pocas notas positivas del RCD Espanyol esta última semana. El canterano espanyolista volvió a jugar un partido con el primer equipo por primera vez desde octubre, siete meses de ausencia debido a unas lesiones que parece haber dejado atrás.

El canterano entró en la segunda parte contra el Sporting de Gijón para disputar su tercer partido como jugador del primer equipo. Antoniu Roca valoró las sensaciones del vestuario después del depecionante empate en el Stage Front: "El empate no es lo que queríamos, fue un buen partido del equipo donde merecimos más. Tuvimos oportunidades para ganar, aunque no estuvimos finos en el últimos tramo. Conseguimos el empate, no queda otra que seguir remando estas cuatro finales que quedan para intentar conseguir el objetivo".

A nivel personal, el jugador puede celebrar haber vuelto a disputar minutos con el primer equipo: "Ha sido una temporada intermitente por culpa de las lesiones. Puedo decir ahora que ya ha acabado todo, verme otra vez aquí con el equipo, jugando, teniendo minutos... en este aspecto estoy muy contento, ha sido una temporada que no ha sido fácil. He tenido la oportunidad de debutar, de conseguir ese sueño, estoy contento de poder ayudar al equipo".

El canterano recordó que las opciones de conseguir el ascenso directo están en sus manos, aunque el equipo deberá mejorar en muchos aspectos si quiere poder soñar con un objetivo que se aleja con el paso de las semanas: "Dependemos de nosotros mismos, tenemos que ir a Valladolid. Si conseguimos sacar los tres puntos, nos volvemos a meter ahí. Al final soy de La21, siento al club... estoy en el vestuario, sé que todos los jugadores nos dejaremos todo para subir a primera y devolver al club a donde se merece porque es lo que queremos".