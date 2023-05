Capdevila y el polémico gol fantasma: "Podría incluso adulterar la competición"

El portavoz del club se mostró indignado y reconoció que "aún no tenemos ninguna imagen", del 0-2 del Atlético de Madrid La decisión de validar el tanto añade más leña al fuego. "El Espanyol es uno de los equipos más perjudicados este año por el sistema VAR”, dijo

Resaca agridulce en el RCDE Stadium después del 3-3 contra el Atlético de Madrid. El Espanyol logró levantar un 0-3 en contra en un duelo con mucha épica y también polémica, pues el 0-2 de los colchoneros fue un gol fantasma que a estas horas ninguna toma de cámara ha permitido asegurar que el balón entró al cien por cien. Y desde el club siguen alzando la voz.

Si además de los jugadores, Luis García también aseguró que se está jugando "con el trabajo, el dinero y la ilusión de mucha gente" y que "está muy bien el VAR, pero estas imágenes deben ser claras y meridianas", ahora ha sido Joan Capdevila el que ha hablado. El portavoz de la entidad, en declaraciones al 'Què t'hi jugues' de la 'SER', habló de posible adulteración de la liga.

"Han pasado más de 12 horas y no tenemos ninguna imagen. Es una jugada muy dudosa y es incomprensible que todavía no haya ninguna imagen que demuestre nítidamente si la pelota entra o no”, dijo.

En caso de que no lleguen, el club tomará "las decisiones adecuadas" ya que esta decisión "podría ser incluso adulterar la competición" teniendo en cuenta lo apretado que está el descenso. "Yo confío en que entre alguna imagen que aclare la situación. En el VAR han de tener todas las imágenes y de momento no las han mostrado todas. El árbitro no da gol, es el VAR que le avisa y no hay ninguna imagen concluyente. El club recurrirá e irá hasta el final para que haya justicia", incidió.