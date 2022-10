Pau Ribes, un pionero que se retira con la misión cumplida

El nadador catalán pone punto final a su carrera y a partir de ahora estudiará para ser barbero No dejará de estar vinculado a la sincro en el club Les Franqueses donde ya está colaborando con los equipos de artñistica

Pau Ribes se "acojonó" cuando Gemma Mengual le llamó en 2014 para formar un dúo mixto de natación sincronizada para participar en el Mundial 2015 que se celebró en Kazán.

Fue el primer chico de la especialidad en España y aceptó el reto. Desde aquel día en el que le temblaron las piernas cuando dio el 'sí, quiero' han pasado muchos años, vicisitudes, alegrías, éxitos, muchas, no, muchísimas horas de entrenamiento y el costoso rol de abrir una puerta que estaba cerrada e iniciar un camino cuyo recorrido era toda una incógnita.

Muy bien acompañado

Hoy, 20 de octubre de 2022, Pau Ribes ha decidido poner punto y final a su carrera en un emotivo acto en el CAR de Sant Cugat acompañado como no de todo el equipo actual de natación artística, de muchos de los trabajadores del CAR que le han acompañado a lo largo de su carrera con el director de la institución Ramon Terrassa al frente, el presidente de la Federació Catalana de Natació., Ramon Bosch, de la secretària d'Esports de la Generalitat de Catalunya Anna Caula, de miembros de la Federación ESpañola de Natación y de su abuela y su pareja Marta, que no han querido perderse el acto de despedida de Pau.

Tras leer una carta de agradecimiento a todo el aquel que se ha cruzado en su camino durante su carrera, Pau aseguró que ha llegado el momento de poner punto y final a su carrera entre otras cosas "porque no iba a poder ofrecer mi mejor versión". Tras reconocer que "decir adiós no resulta nada fácil", dejó claro que "es momento de iniciar una nueva etapa en el sector laboral".

Precisamente, Pau explicó un sorprendente cambio de rumbo: "En noviembre empiezo en una academia de barbería"... siguiendo los pasos de su bisabuelo. Y seguro de que "los valores que me ha enseñado el deporte me van a ser muy útiles para esta nueva etapa de mi vida, aunque va a ser muy distinta a la que estoy acostumbrado".

No se puede vivir del deporte

El nadador sabedor de que "desgraciadamente no se puede vivir solo del deporte", reconoció que "no cambio para nada lo que he vivido con la sincro. Es hora de que de un paso al lado y dar paso a las nuevas generaciones que suben con fuerza", dijo en su discurso.

Reconoció que haber sido pionero en la natación artística masculina del país es algo "de lo que me siento orgulloso, pero también de lo conseguido. Me gustan los retos y he disfrutado muchísimo. Volvería a repetir este camino con toda la gente que me ha apoyado durante toda mi carrera. Ahora llega el momento de que se normalice".

Pau Ribes junto a todo el equipo de natación artística | VALENTÍ ENRICH

Pau recordó que la natación artística apareció de casualidad en su vida: "Quien me iba a decir que lo que empezó como una terapia iba a convertirse en lo más importante en mi vida", dijo en referencia al TDH que sufría de pequeño. "Me sacó de la oscuridad para poder vivir en un mundo de agua", sentenció.

Lo mejor del palmarés, abrir una puerta cerrarda

El nadador, ganador de dos platas y cuatro bronces europeos en el dúo mixto, tiene como mejor trofeo haber abierto el camino a la natación sincronizada masculina. Cuando empezó era la suya la única licencia masculina en España, hoy son 12 en Catalunya y 49 en toda España. "Un orgullo para mí haber abierto esta puerta".