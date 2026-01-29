Los Hispanos, pasos adelante con (¿muchos?) deberes pendientes

La selección española de balonmano afrontaba el Europeo de Balonmano con la ilusión de acceder a unas carísimas 'semis' en una cita sin cuartos, pero a sabiendas de que las revoluciones se hacen despacio y de que este equipo necesita forjarse antes de igualar sus logros en categorías inferiores.

A sus 33 años, Àlex Dujshebaev era el jugador más veterano e incluso bromeó con SPORT antes de la cita continental. "De repente me veo viejo aquí", admitía el jugador del Kielce. Junto a él, la juventud de Marcos Fis, Víctor Romero, Ian Barrufet o incluso Jan Gurri. Una selección muy nueva.

Los Hispanos han ofrecido sensaciones para todos los gustos en un Europeo al que llegaron tras perder la final del Torneo de España contra la Portugal de Luís Frade y de los deseados hermanos Costa (Kiko y Martim) y del que regresan en undécima posición y con el billete mundialista aún pendiente.

España perdió ante Alemania en la primera fase un partido en el que los errores propios imposibilitaron la remontada (34-32), sufrió una dura derrota ante Noruega tras no gestionar bien un '6 para 4' en el último ataque (34-35), cayó ante Dinamarca (31-36) y compitió fatal contra Portugal (27-35).

Marcos Fis ha sido una de las sensaciones de los Hispanos / EFE

Jordi Ribera ha encontrado un nuevo referente defensivo en Antonio Serradilla, el heroico jugador del Stuttgart que perdió la visión de un ojo por un tumor. Su pareja ideal de baile es Abel Serdio, a quien se echó mucho de menos en el último partido por la vergonzosa agresión del galo Dylan Nahi.

El polivalente Ian Barrufet es una realidad a sus 21 años por su capacidad para atacar de extremo izquierdo y defender de 'segundo' o de avanzado, Víctor Romero ha dado un paso adelante en el pivote, Jan Gurri ya es clave en la primera línea y Marcos Fis ha puesto sus credenciales sobre la mesa.

Sin embargo, los problemas en el cambio largo ataque-defensa, las pérdidas en situaciones teóricamente sencillas, la floja aportación de la portería (salvo el partidazo de Sergey Hernández ante Francia) o algunos jugadores señalados como Dani Dujshebaev o Imanol Garciandia son el contrapunto.

Otro detalle es que el equipo ha perdido consistencia y le cuesta superar los momentos de dificultades en ataque o mantener las ventajas. Esos problemas atrás anulan los goles al recibir otros tantos con demasiada facilidad en partidos de ida y vuelta cuando se busca remontar.

Antonio Serradilla, en plena lucha con Luís Frade / EFE

En esta renovación han faltado los hermanos azulgranas Petar Cikusa y Djordje Cikusa, quienes necesitan más continuidad si quieren regresar a los Hispanos. Además, Rodrigo Corrales y el exazulgrana Gonzalo Pérez de Vargas parecen tener la puerta más que abierta visto lo visto.

Sí, hay mucha juventud y un notable talento que invitan a pensar en positivo de cara a Los Ángeles 2028, pero la realidad es que habrá que ganarse el derecho a participar en el Mundial de Alemania... Y hace dos años costó Dios y ayuda contra Serbia. Lo dicho, queda mucho trabajo por delante.

Dejamos para el final la victoria contra Francia. Ese triunfo ante una defensora del título también con muchas dudas que encarna el azulgrana Dika Mem demuestra que esta selección sabe hacer las cosas muy bien y, con paciencia, los resultados llegarán. ¿Cuándo? ¿No se pondrá nadie nervioso?