Sergey Hernández, nuevo fichaje del Barça: "Ya estoy deseando vivir esas noches mágicas del Palau"

La vida llevó a Sergey Hernández de la fría Kropotkin rusa en el krai de Krasnodar a una familia navarra en la que mamó deporte. Su padre, José Luis Hernández, fue el atleta más completo de la historia de Navarra con 4,90 en pértiga (tuvo el récord español junior), 1,92 en altura o 14,02 en triple. Falleció en 2014.

Su madre, Gregoria Ferrer, fue olímpica en Barcelona'92 en 4x400 y cerró el relevo largo que logró una histórica séptima posición en el Mundial de Tokio'91. Ahora tiene 62 años. Pese a estos orígenes, Sergey Hernández acabó decantándose por el balonmano.

Tardó en explotar y a los 30 años ha alcanzado su madurez en el campeón europeo Magdeburgo. El meta conversó con SPORT en Madrid antes de viajar a Dinamarca para un Europeo en el que parte como titular sin Pérez de Vargas ni Rodrigo Corrales. Y en julio se incorporará al Barça para sustituir a Emil Nielsen.

Sergey Hernández jugará en el Barça la próxima campaña / FCB

Lo hizo en una comida en el Asador Casa Juan que organizó la RFEBM con el presidente Paco Blázquez, José Manuel Rodríguez Uribes (presidente del CSD), Alejandro Blanco (presidente del COE), patrocinadores, prensa y la plantilla con Jordi Ribera al frente. Los tres tuvieron palabras cálidas para los Hispanos.

Con 25 años estaba en Logroño, ¿imaginaba lo que le iba a deparar la carrera?

Lo soñé muchas veces, pero no lo esperaba. Haber ganado la Champions con el Magdeburgo y estar aquí preparando el Europeo es un sueño cumplido por el que he trabajado mucho. Como todo jugador he cometido errores, pero lo más importante es aprender de ellos y usarlos para reforzarte.

"Si das un salto demasiado largo, a veces igual es un salto al vacío"

¿Por qué ha explotado tan tarde?

Los porteros explotan más tarde. Quizá podría haberlo hecho antes, pero creo que he dado los pasos correctos en el momento adecuado. Si das un salto demasiado largo, a veces igual es un salto al vacío.

Con sus padres adoptivos parecía encaminado al deporte, ¿no?

Sí, aunque no he sido atleta como ellos. Siempre he vivido el deporte en casa y yo amo, disfruto y respeto el balonmano, porque pocos deportes te dan estos valores que me serán muy útiles cuando acabe mi carrera.

Sergey Hernández, contra el Füchse en la pasada final de la Champions / EFE

¿El Magdeburgo era el paso que le faltaba para su eclosión?

Creo que sí. Vas a uno de los tres mejores equipos del mundo a jugar la Champions y la Bundesliga, que es la mejor liga del mundo. Al igual que el Barça o el Kiel, son equipos con mucha historia y es muy bonito, pero también conlleva una gran responsabilidad.

"No están Rodrigo ni Gonzalo, pero Nacho (Biosca) y yo estamos preparados"

¿Sabe que es la primera vez desde 2012 que no están ni Gonzalo Pérez de Vargas ni Rodrigo Corrales?

La portería somos dos. Nacho (Biosca) y yo estamos preparados. Por detrás hay grandes porteros históricos, como Barrufet y Hombrados, o Gonzalo y Rodrigo, que aún son presente. Ponernos en su piel es un honor y un orgullo. Esperemos dar el nivel que merece la selección y ayudar para conseguir una medalla.

¿El objetivo es el podio?

Por supuesto. ¿Sabes? Todas las selecciones fuertes deben tener el objetivo de ganar. Si no, mejor que no vayas. Nuestra mentalidad es ir paso a paso, con los pies en el suelo y con la cabeza fría.

"Lo de Portugal igual era el toque de atención que nos faltaba para llegar preparados al Europeo"

¿Cómo ve al equipo?

Muy bien. Es verdad que los últimos 15 minutos contra Portugal no fueron tan buenos, pero nos vendrán bien para las últimas pinceladas.

¿Qué no le gustó de ese último cuarto de partido?

Que nos relajamos, bajamos una marcha, Portugal no se dio por vencida y al final nos ganaron. Tenemos que aprender de esto. Igual era el toque de atención que nos faltaba para llegar preparados al Europeo.

¿Quién sabe si en seis años el portero pasa a ser un jugador más de ataque?

¿Un portero de 30 años aún puede mejorar?

Ya se verá con el tiempo. Siempre puedes mejorar y seguir aprendiendo. El balonmano evoluciona muy rápido y quién sabe si en seis años el portero pasa a ser un jugador más de ataque (se encoge de brazos).

Sergey Hernández cumplió un sueño al alzar la Champions / INSTAGRAM

¿Es una temporada especial por su cambio de aires el próximo verano?

Sí. Es el final a una etapa increíble en la que he levantado la Champions, la Bundesliga y la Copa alemana. He ganado todo a nivel de clubs, pero quiero repetirlo. Para ganar la Bundesliga necesitas sacar adelante tantos partidos a cara de perro... Me encantaría volver a ganar los tres títulos antes de llegar al Barça.

Emil Nielsen dijo a SPORT que usted es "la opción ideal" para sustituirlo en el Barça. ¿Qué le parece?

Que el mejor portero del mundo diga eso de ti es un halago. Ya le escribí para darle las gracias cuando salió el titular y por lo que dijo de mí. Él sabe lo que significa llevar la camiseta del Barcelona. Es un escudo, una ciudad... es mucho más que un equipo. La responsabilidad va a ser muy grande y estoy deseando que llegue ese momento, pero ahora lo más importante es acabar la temporada lo mejor posible con el Magdeburgo.

"Hasta que acabe mi contrato el 30 de junio lo seguiré dando todo por el Magdeburgo"

¿Un mensaje para la afición del Barça?

Que ya estoy deseando vivir esas noches mágicas del Palau que tantas veces he visto por la tele desde niño, cuando jugaba allí Mateo Garrada. Espero estar a la altura del club. Pondré mi esfuerzo, mi sacrificio y todo lo necesario para defender ese escudo y lo que representa el Barcelona.

Pero en una hipotética final de la Champions en Colonia...

(Sonríe). Hasta que acabe mi contrato el 30 de junio voy a darlo todo por el Magdeburgo.