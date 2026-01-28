Oportunidad Mundial para los Hispanos ante los hermanos Costa

Aunque la lucha por las medallas ya esté fuera del alcance de los ‘Hispanos’, el combinado nacional todavía tiene mucho por lo que luchar en el último enfrentamiento de la ‘main round’. El equipo dirigido por Jordi Ribera ofreció su mejor versión frente a Francia, apoyándose especialmente en un inspirado Ian Barrufet desde el extremo y en las destacadas intervenciones de Sergey Hernández bajo los palos, y buscará otra victoria contra Portugal.

Los ‘Hispanos’ demostraron frente a los galos que la garra, el esfuerzo y la resistencia que siempre se han asociado con ellos siguen intactos. Ahora volverán a apoyarse en esos valores para enfrentarse a unos portugueses que aún mantienen opciones de acceder a las semifinales del Europeo. España se medirá a un equipo que ha ido creciendo notablemente en el mundo del balonmano, sobre todo de la mano de los hermanos Costa, Kiko y Martim, quienes en las últimas semanas han estado vinculados al Barça.

Pero para España es mucho más un simple partido para demostrar nuevamente su orgullo. El equipo de Jordi Ribera busca cerrar su participación en el grupo en la tercera posición, lo que le permitiría disputar el partido por el quinto y sexto puesto del Europeo. Ese encuentro tiene un valor extra: la victoria otorgaría el pase directo al Mundial 2027.

Inicialmente, el torneo continental otorgaba cuatro plazas para el próximo Mundial, pero con Dinamarca asegurando ya su puesto en semifinales como actual campeona del mundo, se abre una plaza adicional para el quinto clasificado. Incluso el sexto podría acceder si Alemania alcanza las semifinales, ya que el país anfitrión del Mundial también tiene su billete garantizado.

España tiene en sus manos la posibilidad de alcanzar la tercera plaza del grupo. Para conseguirlo, deberá imponerse a Portugal y esperar cómo se resuelven los otros dos encuentros de la jornada. Con las opciones de clasificación todavía abiertas, el extremo español Ian Barrufet reflejó el ánimo del banquillo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Balonmano: "Aún tenemos posibilidades de jugar ese quinto y sexto puesto y vamos a luchar para poder conseguir y llegar hasta ahí". De cara al próximo encuentro, Barrufet subrayó la importancia de dos pilares para alcanzar la victoria: realizar una "buena defensa" y un "buen ataque" para frenar a los portugueses.

Por su parte, Ian Tarrafeta reconoció que el partido llega cargado de motivación para los jugadores: "Hay esa revancha del TIE y del Mundial del año pasado" y aseguró que es un equipo al que le tienen "muchas ganas". Tarrafeta también destacó que, aunque el equipo conocía la exigencia de esta competición antes de comenzarla, ha demostrado capacidad para "mantenerse competitivo".