Ian Barrufet titula su propia entrevista: "Trabajar para cumplir un sueño"

El Barça inicia este sábado su andadura en el Mundial de Clubs en tierras egipcias a las 16.45 horas frente al Handebol Taubaté brasileño tras una maratón en los últimos días. El equipo viajó a tierras croatas el miércoles, ganó el jueves en Zagreb (25-32), regresó a Barcelona en chárter y voló el viernes a Egipto.

Desde su llegada al banquillo en el verano de 2021 en sustitución de Xavi Pascual, Carlos Ortega ha realizado un gran trabajo y ha logrado todos los títulos... menos el Mundial de Clubs, con el 'coco' Magdeburgo, el Füchse Berlin y el vigente campeón Veszprém con 'Pasqui' como verdugos.

El equipo ha vivido este verano una importante metamorfosis y una de las incorporaciones más ilusionantes es Ian Barrufet, hijo del emblemático exmeta David Barrufet. SPORT charló con el extremo izquierdo antes de Mundial (antigua Super Globe) en su regreso al Barça tras su exitosa sesión en Melsungen.

¿El apellido lo ha beneficiado, lo ha perjudicado o ni una cosa ni la otra?

Pues yo creo que ni me ha ayudado ni me ha perjudicado. Ni una cosa ni la otra. Tiene cosas positivas, porque he podido aprender mucho de mi padre y lo sigo haciendo. Creo que sé bastante de balonmano porque he visto muchos partidos de pequeño. Quizá haya gente que no me mire por mi nivel, sino por mi apellido o me critiquen por ello. A mí no me importa. Yo solo intento dar lo mejor de mí.

¿Lo escucha mucho o a veces le dice que lo deje en paz?

Jeje. Nunca le digo que me deje tranquilo, porque además él no se mete mucho. Siempre que le pido consejos, me los da. Sobre todo me dice que siga siendo como soy, con mi carácter y, sobre todo, que disfrute.

"La pelota puede entrar o no, pero el esfuerzo es innegociable"

¿Cómo ha vivido estos meses?

Parece que haya pasado mucho tiempo y son dos meses. El haber estado antes aquí me ha facilitado la adaptación. Conocía a casi todo el equipo. ¿Sabes? Noto que el staff y todo el equipo confían en mí y eso me da más fuerzas para seguir trabajando y dejarlo todo en la pista. La pelota puede entrar o no, pero el esfuerzo es innegociable.

¿Cómo van esos ánimos tras el penalti que falló con el tiempo cumplido ante el Magdeburgo (21-22)?

A ver... fue un momento delicado, pero es deporte y no me va a cambiar la forma de trabajar, los ánimos ni la ilusión. Esto es deporte. Igual que el balón fue al poste, pudo entrar. Es el primer 'palo' en el cuento de hadas de su vuelta al Barça... Mi carrera es corta, pero ya he tenido palos. El año pasado perdí partidos importantes, pero quizá sí es el primero con el Barça. No olvidaré el partido ante el Magdeburgo, porque tienes que aprender de estas cosas.

Ian Barrufet, máximo realizador de la pasada Liga Europa (80 goles) / MT MELSUNGEN

¿No le da un poco de vértigo lo rápido que va todo?

No pienso en eso. Me centro en seguir trabajando y en disfrutar. Más que vértigo es ilusión. ¿Quién me habría dicho hace dos años que lanzaría ese penalti con el Barça? Estoy muy contento por cómo va todo. ¿Cómo ha logrado asimilarlo? Todo empezó con 19. Mira, desde niño sueñas con llegar aquí y cuando debutas es como... ¡guau, lo conseguí!

"Fui a Melsungen a aprender y a demostrar que puedo jugar en cualquier equipo"

¿Cuándo empieza a sentirse uno más?

En mi última temporada aquí estaba en Plata, pero subía mucho con el primer equipo y no me veía uno más, pero sí con ganas de pelear un puesto. Fui a Melsungen a aprender y a demostrar que puedo jugar en cualquier equipo. Allí entendí que podía estar aquí.

Ha vuelto a la Autònoma y está en tercero de Periodismo. Titule estos dos meses.

(Sonríe). Mmmm... Trabajar para cumplir un sueño.

Barrufet, hace año y medio antes de su cesión al Melsungen / DANI BARBEITO

¿Cómo ha adaptado el juego como extremo a sus dos metros?

En cadete de segundo año era extremo y exterior, estaba en el Programa Blume. Ahí un entrenador, Ferran Porras, el que tuve en el Barça B, me dijo que me pondría de ‘segundo’. Yo era bajito entonces y dije... venga, yo me esfuerzo. Lo hice, crecí y entendí que puedo hacer un buen segundo. Eso me abrió muchas puertas.

"Ahora somos el mejor equipo del mundo en defensa"

¿En qué puede mejorar?

Tengo que ser más fuerte para defender mejor y saltar mejor. Y con eso, mejorar el lanzamiento.

El equipo defiende de maravilla, pero en ataque... ¿Cómo lo ve?

Entrenamos muy duro y nos veo muy bien. Ahora somos el mejor equipo del mundo en defensa y los porteros son increíbles. En ataque hay que mejorar, pero seguro que eso llegará. Son muchos cambios y, como te digo, llevamos dos meses. La temporada es muy larga y vamos a mejorar el ataque.

'Barru', con SPORT en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

¿Le ilusiona el Mundial?

Mucho. Es un título grande, el siguiente después de la Champions. Antes no me perdía ningún partido del Mundial por la tele. Nos viene muy pronto, pero tenemos muchas ganas de demostrar que somos un equipo grande.

"Creo que Jordi Ribera confía en mí"

¿Mira de reojo el Europeo?

Un poco. Yo creo que Jordi Ribera (el seleccionador español) cuenta conmigo. Lo mejor para la selección es que todos trabajemos a tope en los clubs. Queda mucho... ojalá me vaya bien.

Acabemos. ¿Qué reto se marca para esta temporada?

Seguir creciendo y aprendiendo en defensa y en ataque. Y a nivel colectivo, ganar cada partido y cada título. Da igual el rival o la competición. El gran objetivo es obviamente la Champions.