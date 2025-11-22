Pérez de Vargas brilla en Kiel tras nueve meses de calvario

Gonzalo Pérez de Vargas está de vuelta tras el año más difícil de su exitosa carrera. Tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Barça en el verano de 2023, a mediados de 2024 se hizo oficial que el toledano no seguiría en el club a la conclusión de la campaña 2024-25. Unos meses después se supo que su destino sería el Kiel alemán que dirige el exazulgrana Filip Jicha.

En esa tesitura, el canterano vivió la cara más amarga del deporte el pasado 15 de febrero en el Palau en un importante encuentro de la Liga ASOBAL contra el Bidasoa. Un mal gesto tras una parada lo llevó de bruces al suelo con gestos de enorme dolor. Las peores previsiones se confirmaron al día siguiente: se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la primera lesión grave de su carrera.

Empezaba una carrera de fondo con el añadido de saber que no volvería a vestir la camiseta del Barça tras 18 años en la disciplina del club (13 temporadas en el primer equipo en dos etapas). Su palmarés como azulgrana está al nivel de los elegidos: cinco Champions, cuatro Mundiales de Clubs, 11 Ligas ASOBAL, 12 Copas del Rey, 12 Copas ASOBAL/Copas de España, 10 Supercopas ASOBAL, tres Supercopas Ibéricas y 11 Supercopas de Catalunya.

Gonzalo lo pasó mal por todo lo que suponía esa grave lesión, cinco meses antes de su traslado a Kiel. Además, los 'Zebras' tuvieron que moverse y ascender al primer equipo al joven alemán Leon Nowottny (20 años), ya que en principio el canterano azulgrana no estaría disponible hasta febrero. Y claro, el cuadro alemán no podía depender tan solo del contrastado alemán Andreas Wolff en su lucha por volver a la Champions (está en la Liga Europea).

Sin embargo, el bicampeón europeo y dos veces bronce olímpico con los Hispanos bajó la cabeza y se puso manos a la obra con la difícil meta de volver en diciembre entre las sabias manos de Josep Antoni Gutiérrez, el médico de la sección de balonmano del Barça. Dicho y hecho. El 9 de noviembre, justo nueve meses después de su lesión, Pérez de Vargas debutó con el Kiel en la victoria por 43-35 ante el Bergischer en la Bundesliga.

"La verdad es que estoy contento por estar de vuelta en las pistas. Me lo estoy tomando con calma, pero cuando me toca jugar no pienso mucho en la rodilla. Te diría que casi nada cuando estoy jugando o entrenando. Quizá después de alguna acción y de algún gesto sí pienso que aún no me encuentro lo rápido que me gustaría o todavía no tengo el cien por cien de las sensaciones", explicó a SPORT desde tierras alemanas.

Tan solo detuvo uno de los 10 lanzamientos del equipo de Solingen y Wuppertal. Esa reaparición le dio confianza para seguir trabajando y en los dos siguientes partidos ha sido clave para el checo Filip Jicha tras descansar el 11-N en la clara victoria en la capital suiza ante el BSV Bern (27-35) en un partido en el que brilló el joven Nowottny con 11 paradas y un 29% de efectividad. Por cierto, vean cómo domina ya el alemán. ¡Qué mérito!

Cuarto con 18 puntos en la Liga Alemana tras Magdeburgo (21 y un partido menos), Flensburg (20) y Füchse Berlin (18), el Kiel cayó en la visita a los 'Zorros' capitalinos en un duelo clave por 32-29. Wolff no tuvo el día (4/24) y Gonzalo emergió para dar opciones a los suyos con ocho paradas y un 35%. Y el pasado martes ante el Bern en el Wunderino Arena (37-27), el internacional español firmó un notable 4/13 (31%). Poco a poco, está yendo a más.

"En general estoy bastante contento por cómo está respondiendo la rodilla después de los partidos y por cómo me he podido adaptar más o menos rápidamente al juego del equipo. Es cierto que soy portero y no necesitas tanta adaptación en un club nuevo, pero en definitiva estoy contento, que es lo más importante", reconoció con satisfacción el toledano.

En cuanto a sus objetivos, todo apunta que la portería de los Hispanos en el Europeo será para el futuro blaugrana Sergey Hernández (Magdeburgo) y para Rodrigo Corrales (Veszprém). "Todavía nos quedan bastantes partidos importantes antes del parón de Navidad aquí en el Kiel y voy a intentar poco a poco ir acabando de coger el ritmo", concluyó Pérez de Vargas. Lo siguiente será este sábado en la Bundesliga ante el RISCH AUF! Göppingen.