Los jóvenes Adrián Sola, Ortega y Ugalde brillan con el Barça ante el Huesca

Después de recargar las pilas durante casi dos semanas en pleno parón por la disputa del Europeo, los jugadores del Barça que no han sido convocados por sus selecciones regresaron al trabajo el pasado 14 de enero y este miércoles han derrotado por 45-32 en Lleida al Bada Huesca en el Pavelló Onze de Setembre de Lleida tras superar el pasado miércoles al Fraikin Granollers por 25-39.

El cuadro azulgrana recibirá en los próximos días bastantes refuerzos, ya que el Europeo no ha ido demasiado bien para bastantes internacionales azulgranas. Ian Barrufet y Aleix Gómez acabaron undécimos y regresan a casa, al igual que Dika Mem y Ludovic Fàbregas (séptimos con Francia), Blaz Janc y Domen Makuc (octavos con Eslovenia).

Por contra, disputarán las semifinales los metas Emil Nielsen (Dinamarca) y Viktor Hallgrimsson (Islandia), mientras que el portugués Luís Frade y el sueco Jonathan Carlsbogard se verán las caras en la lucha por la quinta plaza con la seguridad de saberse ambas clasificadas directamente para el Mundial de Alemania 2027.

Si la semana pasada debutaron con el primer equipo los porteros Guillem Martínez y Albert Quesada junto a los extremos Àlex Ugalde (hijo del exjugador del Granollers y casi 100 veces internacional español Antonio Ugalde) y Marc Navarro, esta vez se han vestido del filial Oriol San Felipe, Miguel Martín, Anselmo Collado, Manu Ortega y Jan Blas más los tres primeros del primer día.

Junto a ellos, los cinco jugadores disponibles del primer equipo: Antonio Bazán, los hermanos Cikusa (Petar y Djordje), Tim N'Guessan y Oscar Grau. La realidad es que el Barça ha encontrado un patrón de juego con Carlos Ortega que no se resiente cuando hay descartes en la Liga ASOBAL ni cuando dos terceras partes del equipo están fuera, entre ellos sus principales referentes.

El Barça se marchó al descanso con 10 tantos de ventaja (26-16) y terminó haciéndolo por 13 (45-32). Los goles azulgranas se distribuyeron de la siguiente manera: Tim N'Guessan (siete), Djordje Cikusa (seis), Manuel Ortega (seis), Petar Cikusa (cinco), Adrián Sola (cinco), Àlex Ugalde (cinco), Antonio Bazán (cuatro), Oriol San Felipe (cuatro), Miguel Martín (dos), Oscar Grau (uno) y Anselmo Collado (uno).

El Barça recuperará a todos sus efectivos durante la próxima semana, una vez finalizados los campeonatos de selecciones sin olvidar que Seif Elderaa está disputando el título africano con la selección egipcia que dirige el emblemático extécnico azulgrana Xavi Pascual.

Carlos Ortega confía en tener a todos los jugadores a su disposición el próximo jueves para evaluar su estado por si alguno necesita descanso y, sin tiempo para preparar nada, al día siguiente tocará volar a tierras canarias para disputar la Copa de España en Telde, con las semifinales ante el Bidasoa Irun en la tarde del sábado 7 de febrero.