La garra de los Hispanos, 'Nielsen Hernández' y la madurez de Ian Barrufet

España se midió a Francia con la seguridad de saberse eliminada de la lucha por las medallas en el Europeo de Balonmano por las derrotas ante Alemania, Noruega y Dinamarca. Ello obligaba a una combinación que se rompió en el duelo anterior... y aún así venció a los galos (36-32).

Portugal tendría que haber derrotado a Noruega y lo estaba haciendo por 34-35, pero Simen Lyse empató a 18 segundos del final y acto seguido evitó el gol del triunfo luso. Tan solo quedaba abierta la posibilidad de luchar por ser terceros y jugarse la quinta plaza del torneo ante el tercero del otro grupo.

Francia se jugaba medio pase a las semifinales en una cita en la que defiende el título logrado hace dos años. Era un partido muy complicado, que llegaba tras las fuertes críticas en las nocivas redes sociales contra Jordi Ribera y contra el azulgrana Ian Barrufet por su gestión de la última acción ante Noruega.

Sergey Hernández brilló con 14 paradas / EFE

¿Alguien dudaba que los Hispanos darían la cara? "Ahora tenemos cuatro partidos para seguir creciendo", había asegurado el seleccionador tras superar la primera fase. Lleno de juventud y de talento, al equipo le falta experiencia y debe hacerse a partir de las alegrías y, sobre todo, de los malos momentos.

Uno de los más criticados estaba siendo Sergey Hernández, vigente campeón de la Champions con el Magdeburgo y fichaje del Barça para suplir a Emil Nielsen (Veszprém) a partir del próximo curso. Sin Gonzalo Pérez de Vargas ni Rodrigo Corrales, el hispanorruso necesitaba un partido grande.

Y eso hizo contra Francia. Estelar, el de Kropotkin realizó 14 paradas y se convirtió en una pesadilla para los 'bleus', sobre todo para un Aymeric Minne (Nantes) que marcó siete goles de 13 lanzamientos. Peor aún estuvo un Dika Mem que falló sus cuatro lanzamientos en una nueva muestra de su mal momento. Se irá al Füchse en 2027... si no se adelanta la operación.

Ian Barrufet es el presente y el futuro de la selección / RFEBM

El meta no fue el MVP del partido por la exhibición del 'señalado Ian Barrufet, un chaval de 21 años que asume responsabilidades en ataque y en defensa como si de un veterano se tratase. El extremo izquierdo rayó la perfección con 10 goles de 11 lanzamientos y un trabajo excepcional defendiendo de 'segundo'.

El miércoles, la selección española cerrará la Ronda Principal a las 15.30 horas contra Portugal en un duelo en el que no podrá aspirar al pase a semifinales, pero sí podrá dar otro paso adelante como está reclamando Jordi Ribera en cada partido. No duden que el equipo dará la cara, del primero hasta el último.