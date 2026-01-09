Oficial: Dika Mem firma por el Füchse Berlín y dejará el Barça en 2027

Tras semanas de rumores y especulaciones, Dika Mem ya ha decidido su futuro. El lateral francés, cuyo contrato con el Barça expira en junio de 2027, dará un giro a su carrera y continuará su trayectoria en Alemania a partir de esa fecha. Ya es toda una realidad: Mem firma por el Füchse Berlín por cuatro temporadas.

Todavía le queda recorrido con la camiseta azulgrana, ya que Dika Mem defenderá estos colores durante esta temporada y una más. No habrá salida anticipada para el lateral francés, que se marchará al finalizar su contrato en 2027. Hasta entonces, continuará siendo una pieza fundamental dentro del equipo que dirige Carlos Ortega.

Dika Mem, referente en el Barça / Dani Barbeito

Mem aterrizó en el Barça en 2016, un año antes de lo previsto, tras una temporada sobresaliente en el Tremblay HB. Gracias a ese rendimiento, Xavi Pascual y David Barrufet aceleraron su fichaje para evitar que otros clubes se sumaran a la puja. Llegó inicialmente con el rol de suplente, destinado a seguir formándose, pero su buen nivel le permitió ganarse rápidamente oportunidades en el equipo culé.

Por el momento, Dika Mem acumula diez años como azulgrana, cifra que se extenderá hasta once cuando se despida en junio de 2027. Su progresión ha sido constante, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del mundo y en un referente dentro del vestuario, ejerciendo ahora como capitán del equipo. Además, se ha consolidado como un ídolo para los aficionados, dejando un hueco que el Barça ya trabaja en cubrir con la incorporación de otra estrella.

Dika mem, en acción contra el PSG / DANI BARBEITO

Dika Mem tenía sobre la mesa una oferta de renovación del club azulgrana, pero ha preferido dar un giro a su carrera y probar suerte en Alemania. El Füchse Berlín no era el único interesado en hacerse con sus servicios, ya que el lateral galo también recibió una oferta excepcional del Paris Saint-Germain, que le brindaba la posibilidad de volver a casa junto a una suculenta suma de dinero.

De esta manera, Dika Mem se unirá a una espectacular lista de estrellas en Berlín, junto a jugadores como Mathias Gidsel y Simon Pytlick. Sin lugar a dudas, el Füchse Berlín se convertirá en uno de los rivales más a tener en cuenta en la Champions (todavía no han ganado ninguna) a partir de 2027, con este elenco de jugadores de primer nivel.

Dika Mem lideró la venganza del Barça en Granollers / @FCBhandbol

En definitiva, el ciclo de Dika Mem en el Barça llega a su fin, aunque aún hay tiempo para disfrutar de su enorme talento como azulgrana. El primera línea francés continuará ejerciendo como líder del equipo, tanto dentro como fuera del 40x20, y los éxitos del conjunto azulgrana esta temporada y la siguiente dependerán todavía de su importante aportación. Ya con su futuro resuelto, podrá centrarse en seguir rindiendo a un alto nivel como culé.

Por su parte, el Barça tendrá que centrar todos sus esfuerzos en los despachos en encontrar a un reemplazo de garantías de cara a 2027. Hay tiempo y buenas opciones en el mercado, pero el club azulgrana debe acertar con el sustituto para continuar en la élite del balonmano europeo.