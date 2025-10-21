El 'bautismo' de Marcos Fis con los Hispanos a los 18... y el Barça, muy atento

Julio Fis nació el 28 de octubre de 1974 en la localidad cubana de Guantánamo, tristemente conocida por el centro de detención de los Estados Unidos en el que los derechos humanos suelen brillar por su ausencia. El lateral izquierdo abandonó Cuba en 1997 y, tras pasar por dos equipos húngaros, fichó por el Bidasoa Irun en 1999.

En la primavera de 2005 obtuvo la nacionalidad española como jugador del Balonmano Valladolid y colaboró a la plata en el Europeo de 2006 a las órdenes de Juan Carlos Pastor. En total, 23 partidos y 476 goles con los Hispanos y un excelente recuerdo por su talento y por su potencia.

Entre 2005 y 2007 jugó en el Ciudad Real, donde nació el 1 de marzo de 2007 su hijo Marcos Fis, uno de los grandes talentos emergentes del balonmano español que ya está brillando a sus 18 años en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL en las filas del Fraikin Granollers que dirige un maestro del balonmano, Antonio Rama.

Gerard Domingo, en el Palau d'Esports junto a Marcos Fis / BM GRANOLLERS

Se formó en el Alarcos Ciudad Real y en la temporada 2023-24 fue el segundo máximo goleador del Grupo F de Primera Nacional con 190 goles en 27 partidos. Ese verano se enroló en el otro equipo de la ciudad, el ID Energy Caserío de Plata. Y como menor de edad, tuvo un papel decisivo en el ascenso de los de Santi Urdiales a la ASOBAL.

Marcos Fis marcó 126 tantos en la fase regular, tres en las semifinales ante el Fertiberia Puerto Sagunto (30-23) y fue la gran estrella de la final con 12 'dianas' frente al IBU San Pablo Burgos (31-27). Clave en las categorías inferiores con los Hispanos, el pasado verano dio otro salto y fichó por el Fraikin Granollers.

El hispanocubano (tiene las dos nacionalidades) está maravillando a las órdenes de Antonio Rama con Antonio García de 'segundo'. Tanto, que es el tercer máximo realizador de la Liga ASOBAL con 36 goles en seis jornadas, tan solo por detrás de los 53 Gonzalo Pérez Arce (ABANCA Ademar) y los 43 de Ander Torrico (Horneo Eón Alicante).

Marcos Fis, con los Hispanos Juniors / RFEBM

Este lunes saltó la gran noticia, ya que Jordi Ribera ha citado a Marcos Fis en sustitución de Álex Dujshebaev (Industria Kielce) para los dos amistosos ante Suecia que se disputarán el 30 de octubre en el Saab Arena de Linköping y el 1 de noviembre en el Volvo CE Arena de Eskilstuna.

Según ha podido saber SPORT, el Barça lo sigue atentamente desde que era juvenil y los primeros informes los realizó el emblemático Raúl Entrerríos, entonces responsable de la cantera azulgrana y ahora seleccionador español juvenil. De hecho, bien pudo llegar al club barcelonista este pasado verano.

Fis firmó por dos temporadas y quedaría libre en junio de 2027... que es cuando acaba contrato Dika Mem con el Barça. Ambos podrían formar una pareja sensacional de laterales derechos. Eso sí, Alemania y Francia estarán al acecho, por lo que no se debe vacilar. Y el coordinador Joan Marin es un especialista en moverse sin hacer ruido.