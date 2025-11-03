Antonio Serradilla, el héroe que sigue haciendo historia con un solo ojo

A veces se repite cual papagayo ese mantra de que "en la vida todo es posible" o que "nada es imposible si se pelea por los sueños", expresiones ambas que pierden su sentido por el uso universal para explicar cualquier circunstancia no tan extraordinaria. Sin embargo, la historia de Antonio Serradilla responde a la perfección a las dos.

Nacido el 10 de enero de 1999 en una ciudad con tan poca tradición de balonmano como Sevilla, el andaluz dio sus primeros pasos en el Balonmano Montequinto, empezó a despuntar tanto en las categorías inferiores que fue internacional español juvenil a los 18 años y se convirtió en uno de los referentes del equipo que se proclamó subcampeón universal en 2017 tras perder la final ante Francia (28-25).

Serradilla brillaba en defensa y en ese Mundial fue elegido MVP de la semifinal ante Croacia (24-26). El internacional español fue el mejor jugador de la actual División de Honor Plata en la temporada 2017-18 con el Montequinto (ahora undécimo en el Grupo F de Primera Nacional) y fichó por el Guadalajara (Liga ASOBAL), donde hizo méritos para que Jordi Ribera lo hiciese debutar con los Hispanos el 12 de junio de 2019 contra Suecia en la Euro Cup.

Antonio Serradilla, defendiendo a Cindric uno año después de perder un ojo / EFE

En 2020 fichó por el BM Logroño y jugó 14 partidos con la selección española hasta enero de 2021, justo antes del Mundial en el que España se alzó con el bronce y meses antes de que su vida diese un vuelco. Tras unos días viendo borroso se confirmó el drama: tenía un tumor ocular cancerígeno irreversible y la solución era extirparle el ojo derecho. Un calvario para el hispalense, que acabaría levantándose con un sueño: volver a la elite con un ojo.

Los médicos le dijeron que su objetivo sería quimérico, pero él lo tenía claro: "Quería intentarlo, probar cómo me sentía", dijo. Por difícil que parezca, tres meses después regresó con el BM Logroño y empezó un camino que le llevó al Elverum en 2023 y al Magdeburgo en 2024, con el que alzó la pasada Champions. Jordi Ribera, un sabio que sigue todo el balonmano mundial desde la Bundesliga hasta las categorías inferiores, lo ha seguido con mucha atención.

Desde la retirada de Gedeón Guardiola y de Viran Morros (seguirá jugando y entrenando en Los Ángeles), el seleccionador busca un especialista en defensa que haga pareja con el emergente Víctor Romero o con los exazulgranas Javi Rodríguez o Abel Sergio (ahora lesionado) y decidió citar a Serradilla para los dos amistosos de esta semana a domicilio en Suecia.

Antonio Serradilla celebra la conquista de la Champions con el Magdeburgo / EFE

Casi cinco años después, Serradilla volvió a vestir la camiseta de los Hispanos con muy buena nota en los dos amistosos contra Suecia (30-34 y 34-31). Tanto, que ha presentado su firma candidatura de cara al Campeonato de Europa multisede que se disputará del 15 de enero al 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega. España, que cayó hace dos años en la primera fase, se medirá a Alemania, Austria y Serbia en una durísima primera fase.

¿Estará el lateral izquierdo en esa gran cita continental? A día de hoy parece un hecho que el andaluz se ha ganado un puesto en la primera lista que empezará a preparar el Europeo a finales de diciembre a las órdenes de Jordi Ribera y que quedará definida tras la 50ª edición del tradicional Torneo Internacional de España 'Memorial Domingo Bárcenas' que se disputará a comienzos de enero en Pamplona con Egipto y Portugal como rivales en su grupo.