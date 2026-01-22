El 'siete contra seis' noruego destruye a los Hispanos

Unos Hispanos claramente en construcción sufrieron este jueves una dolorosa derrota por la mínima frente a Noruega (34-35) que los deja prácticamente sin posibilidades de acceder a las semifinales al seguir con cero puntos. Sería necesario ganar a Dinamarca, a Francia y a Portugal... y ni así estaría asegurada la clasificación.

España - Noruega (balonmano, Europeo masculino), 22/01/2026 EUROPEO MASCULINO DE BALONMANO ESP 34 35 NOR Alineaciones ESPAÑA, 34 (16+18): Nacho Biosca (p.), Ian Tarrafeta (1), Abel Serdio (2), Jan Gurri (3), Álex Dujshebaev (5), Kauldi Odriozola (2), Ian Barrufet (3) -siete inicial-, Sergey Hernández (p.s.), Antonio Serradilla, Aleix Gómez (8, 6p.), Víctor Romero (4), Ian Tarrafeta, Dani Dujshebaev (1), Dani Fernández (2), Imanol Garciandia (3) y Marcos Fis. NORUEGA, 35 (16+19): Torbjorn Bergerud (p.), Vetle Eck Aga, Martin Hovde (1), Patrick Anderson (4), Sander Sagosen (2), Kevin Gulliksen (3), August Pedersen (11) -siete inicial-, Robin Haug (p.s.), Tobias Grondahl (5), Thomas Solstad (5), Simen Lyse (2), Kasper Thorsen Lien (2) y Vetle Ronningen.

Los de Jordi Ribera no perdieron nunca la cara al partido y parecían tener controlada la situación con una renta de tres goles a 14 minutos del final (26-23), pero una serie de pérdidas en ataque y serios problemas defensivos en el ataque sin portero de su rival derivaron en una derrota que debe invitar a la reflexión.

La primera parte fue muy pareja, con constantes alternativas en el marcador y dos aspectos que hicieron mucho daño a la selección española. Fueron letales las precipitaciones ofensivas con Jan Gurri como protagonista en los últimos 10 minutos tras maravillar en los 20 anteriores y los problemas en el balance defensivo que permitieron a August Pedersen (extremo izquierdo del Flensburg) lucirse con seis goles a la contra.

Jan Gurri se eleva ante la rocosa defensa noruega / EFE

El tercer tanto sin fallo del extremo derecho azulgrana Aleix Gómez de siete metros disparó de inicio a los españoles (4-2, min. 7:40), pero las contras noruegas cambiaron la dinámica hasta dar la vuelta al marcador con un tanto de Thomas Solstad, del Hanover (7-8, min. 14:15). Ahí la entrada de Víctor Romero dio nuevos bríos al ataque y fue clave para un nuevo vaivén.

El ex del Granollers, Ian Barrufet y Álex Dujshebaev firmaron un 3-0 (12-10, min. 18:52) que dio paso a una fase de problemas de los Hispanos en el ataque estático, quizá con Gurri cansado. El caso es que los escandinavos tomaron dos goles de renta con Sagosen 'en plan Gottfridsson (mandando y lanzando poco) para irse por 13-15 a 5:50 de un descanso al que se llegó con tablas (16-16).

La segunda parte tuvo dos fases claramente diferenciadas. En la primera, los de Jordi Ribera impusieron su ley en la continua sucesión de goles con un gran trabajo de Álex Dujshebaev en la dirección y un buen 'centro' con Serradilla y Abel Serdio... hasta que Jonas Wille decidió atacar con siete y ahí no hubo manera humana de frenarlos.

El inédito Fredriksen felicita a un inmenso August Pedersen / EFE

Dos tantos del mayor de los Dujshebaev culminaron un parcial de 4-0 y sirvieron para establecer el 20-18 (min. 37:57). Reaccionaron los noruegos con un imparable August Pedersen (11 goles) para empatar (22-22) antes de una excelente racha española que parecía definitiva. Nacho Biosca volvió a aparecer y un robo de Dani Fernández le permitió anotar a puerta vacía el 26-23 (min. 45:42).

A partir de ahí se empezó a mascar la tragedia. Noruega retiró a su portero y supo mover la bola al borde del pasivo para encontrar a Pedersen y a Gulliksen en los extremos, a Solstad en el pivote o para que lanzase Grondahl desde el centro con la continua amenaza de Sagosen. Tanto, que del 26-23 se pasó a un inquietante 29-30 a 6:42 del final.

Se sucedieron los goles, pero los aciertos ofensivos no encontraban su contrapartida en la otra portería. Grondahl hizo el 34-35 a 32 segundos del final y el último ataque no salió... pese a que el rival tan solo tenía cuatro jugadores de pista. Barrufet recibió en la izquierda, buscó el 'alley-oop' y un defensor se adelantó a Aleix Gómez. No hubo nada punible. Acertaron los árbitros. 34-35.