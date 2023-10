Hollywood y sus compañeros de 'Friends' despiden a Matthew Perry

El actor ha fallecido a los 54 años ahogado en el jacuzzi de su casa

La industria de Hollywood despidió en redes sociales al actor Matthew Perry -conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie 'Friends'- cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles este sábado.

Compañeros de reparto en la producción que lo hizo internacionalmente conocido y otros colegas de profesión dedicaron palabras de homenaje al intérprete de 54 años, que llevaba un largo período luchando contra su adicción al alcohol y a otras drogas.

"El mundo te echará de menos, Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos", publicó en sus redes Maggie Wheeler, quien hizo el papel de Janice, novia de Chandler en 'Friends'.

Por su parte, Selma Blair, quien interpretó a Wendy en la misma serie, compartió en su perfil de Instagram una foto junto a Perry en la que detalló que "todos" los miembros del elenco querían "especialmente al actor" y que su pérdida le había dejado el "corazón roto".

"Estoy muy triste (...) Matthew Perry fue encantador conmigo en 'Friends' y cada vez que lo vi en las décadas posteriores", escribió la actriz Paget Brewster, quien encarnó en la serie a Kathy -personaje con el que Chandler tuvo una estrecha relación-, antes de añadir que Perry "no descansará en paz porque estará demasiado ocupado haciendo reír a todo el mundo ahí arriba".

Warner Bros. Television dijo en un comunicado que el estudio encargado de 'Friends' estaba "devastado" tras enterarse de la muerte de Perry. "Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans", aseveró Warner Bros. Television en X (antes Twitter).

Otras figuras como Octavia Spencer, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por 'Hidden Figures' (2016), también se pronunció sobre el fallecimiento de Perry manifestando su "enorme tristeza", pero asegurando que "su regalo al mundo será recordado para siempre" por familiares, amigos, estrellas de la televisión y "millones de fans en todo el mundo".

Otros hicieron referencia a la lucha de Perry contra el alcoholismo y la drogadicción, de la que habló públicamente a lo largo de su carrera, especialmente en sus memorias, tituladas 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'. "Fue duro verle luchar contra su alcoholismo a lo largo de los años. Pero fue valiente y ayudó a mucha gente haciendo públicas sus batallas. Era querido por muchos", expresó Chad Lowe ('Life Goes On') en sus redes.

Perry ganó su popularidad en la serie de este grupo de amigos, encarnados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas. Asimismo, protagonizó películas como 'The Ron Clark Story', '17 Again', 'Fools Rush In' o 'The Whole Nine Yards', en la que compartió pantalla con Bruce Willis.