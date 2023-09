El Festival de San Sebastián proyectará la entrevista de Évole a Josu Ternera porque "dar la voz no es dar la razón"

José Luis Rebordinos responde a la carta abierta firmada por 514 personas que solicita que se excluya de la programación el documental de Netflix, al entender que sirve para "blanquear a ETA"

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha insistido este martes en que el documental 'No me llame Ternera', en el que el periodista Jordi Évole entrevista al exdirigente de ETA Jose Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, será proyectado porque "no blanquea" el terrorismo y porque "dar la voz no es dar la razón".

Rebordinos ha respondido, con un comunicado oficial, a la carta abierta firmada por 514 personas, algunas referentes del periodismo, la literatura y la universidad, que solicita que se excluya de la programación del festival el documental de Netflix, al entender que sirve para "blanquear a ETA".

La carta se hizo pública ayer, pero no ha llegado al Festival, pese a lo que su director ha respondido a los argumentos expuestos y ha ofrecido una proyección privada previa a un grupo de personas en representación de los 514 firmantes.

"No compartimos su opinión respecto a que se deba retirar de la programación de esta próxima edición del Festival la película por el hecho de que tenga como protagonista a Josu Urrutikoetxea y que este haya tenido muy altas responsabilidades en la trayectoria de la banda terrorista ETA", sostiene Rebordinos

"Ni justifica ni blanquea a ETA"

El director del festival asegura que el documental "ni justifica ni blanquea a ETA" y argumenta que el certamen donostiarra "no proyectaría una película con esas premisas".

Rebordinos sostiene que el festival no programaría una película que justificara el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, del que se han cumplido 50 años, pero recuerda que, sin embargo, "sí se programó en San Sebastián un documental que entrevistaba a algunos de sus principales golpistas".

Se trata de "Pinochet y sus tres generales" (José María Berzosa, 2004), una cinta que demostraba, según ha indicado Rebordinos, que "dar la voz no es ni mucho menos dar la razón".

Argumenta también que el cine es "fuente de la historia", por lo que a menudo ha llevado a la pantalla "a protagonistas, perpetradores de episodios de violencias injustificables pero sobre las cuales sí ha tenido la voluntad de indagar".

Cita los casos de 'Shoah' (Claude Lanzmann, 1988), 'S21: La máquina roja de matar' (Rithy Panh, 2003) y 'The Act of Killing' (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, 2012).

"Reflexionamos sobre todo ello en un libro y un ciclo en 2016 bajo el título de 'The Act of Killing. Cine y violencia global': se programaron allí 32 películas que eran a menudo un arma de denuncia, un medio para el análisis o una forma de intervención directa en muchos trágicos problemas", ha recordado el director del Festival.

"En definitiva, estimamos que la película 'No me llame Ternera' ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés", motivo por el que el Festival ofrece a una representación de los firmantes la ocasión de ver la película en una proyección privada previa.