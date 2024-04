El exclusivo concierto que darán Dua Lipa y The Killers en Barcelona

Este jueves se cerrará la convención de McDonald's en Barcelona. La popular marca de restauración celebra por primera vez en 80 años esta reunión fuera de los Estados Unidos.

Según apunta El Periódico, la multinacional ha alquilado el Palau Sant Jordi de Montjuïc para ofrecer a los congresistas e invitados un concierto privado de Dua Lipa y The Killers.

El espectáculo no está abierto al público, por lo que los seguidores de ambas estrellas de la música no podrán disfrutar de sus actuaciones. En el caso de The Killers, la banda sí que celebrará un concierto abierto al público en la sala Razzmatazz el miércoles, de forma que aprovecharan el viaje en la ciudad catalana y sus fans sí que podrán disfrutarles.

El cierre de la convención se producirá desde las 17 horas del jueves en la gran sala del Anillo Olímpico. En primer lugar, actuarán el grupo de Las Vegas y finalmente, la cantante londinense ofrecerá el final de lujo.

Además, la delegación española celebrará una fiesta privada en el Poble Espanyol después de los conciertos. El evento reúne a 14.000 directivos, franquiciados y proveedores de 135 países.