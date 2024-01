Xavi: "Nos jugamos un título a cara o cruz, será un partidazo"

Continúa la cuesta de enero de partidos en el Barça. Nuevamente, turno para la Copa. Xavi Hernández ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final de la Copa frente al Athletic en San Mamés: el 'clásico' de la competición del KO.

"Nos jugamos un título a cara o cruz, contra un rival que no queríamos. Le ponen fe, son intensos, tienen un gran entrenador y es uno de los equipos más en forma de la Liga. Habrá que estar con los cinco sentidos. Tienen las cosas claras, son valientes, te aprietan y, más, jugando en su casa. Estamos preparados, el otro día también ganamos en un campo complicado. Será un partidazo y espero que se vea un gran espectáculo. Estamos a tres partidos de jugar una final de Copa, este es el sentimiento de positividad que tenemos", ha comenzado Xavi Hernández explicando en rueda de prensa.

Un par de horas antes de comparecer ante los medios de comunicación, el equipo ha realizado su última sesión preparatoria antes de poner rumbo a Bilbao. En ella, se ha reincorporado Joao Cancelo, ya con el alta médica y Christensen, quien arrastraba unas molestias musculares. "Están bien y los dos tendrán minutos, quizá los dos no de titulares. Joao quiere forzar y Andreas se encuentra muy bien", ha argumentado el egarense.

Del Villamarín a San Mamés

El Barça viene de realizar uno de los partidos más completos de la temporada, venciendo al Betis en el último partido de la competición doméstica. Los blaugrana se impusieron por 2-4 en un estadio en el que ningún equipo de LaLiga había logrado ganar.

Xavi advirtió de que el guion del partido de este miércoles será altamente diferente al que vivieron en la capital andaluza. "El click sería ganar mañana, la semifinal y el título. Queremos hacer un buen juego. A pesar de aquellos diez minutos en los que encajamos dos goles contra el Betis, estuvimos muy bien. Mañana, difícilmente tendremos tanta posesión, será un escenario muy diferente y complicado; el estadio ruge", ha comentado el catalán.

La polémica arbitral, en el foco

La rueda de prensa se ha centrado, en su mayoría, en el escándalo arbitral que se produjo en el partidoe entre Real Madrid y Almería el domingo. Xavi trató de rehuir de la polémica y no avivarla más, pero él mismo lo dijo: "Os contesto por educación, no hablaría de polémica si no me preguntaseis. Vosotros ya lo habéis visto y oído, analizadlo vosotros". Y explicó que él prefiere hablar de fútbol.

Juventud al poder

Xavi sigue sin fijarse en el DNI de los futbolistas que alinea. Ya lo hizo con Lamine Yamal, Fermín o algunos de los canteranos que se han estrenado recientemente, como Marc Guiu, Héctor Fort o Pau Cubarsí, el último de ellos. El central debutó en la segunda parte frente a Unionistas de Salamanca y arrancó de titular contra el Betis en la Liga.

"Es importante que salgan jugadores como él en un momento así del club. Lo veo muy preparado. Es un futbolista con una gran mentalidad, dividiendo, fijando. El otro día, el segundo gol viene de él. Un jugador con menos personalidad tira atrás, pero él buscó a Frenkie", ha apuntado, añadiendo que "los de la casa están muy preparados y veo una generación muy importante que se pueden consolidar en el primer equipo con la situación que atraviesa el club. Tiraremos encantados con ellos, dan la cara y con un nivel muy alto".

Elogios a Valverde

Enfrente, tendrán a Ernesto Valverde, entrenador que dirigió al FC Barcelona entre verano de 2017 y enero de 2020, ganando dos Ligas, una Copa y una Supercopa de España. El 'txingurri' está firmando una grandísima temporada con el Athletic y está cerca de clasificarlo para Europa, continente que no pisan desde la temporada 2017/18.

"Valoramos una pasada a Ernesto Valverde, es uno de los mejores entrenadores del panorama futbolístico español. Sus equipos saltan muy bien a la presión, tendremos menos tiempo para pensar, además, tiran la línea muy alta y tendremos que saber salir de esa presión. Va a costar, será una guerra futbolística", ha explicado Xavi sobre uno de sus antecesores en el cargo blaugrana.