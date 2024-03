La ruptura Alemania-Adidas desata las críticas en el país

La ruptura entre Adidas y la selección alemana de fútbol anunciada este mismo jueves ha supuesto todo un terremoto en Alemania que ha conllevado ya varias reacciones y consecuencias a nivel económico.

La noticia del fin del binomio tras 70 años de camino conjunto y el anuncio de que será Nike la nueva encargada de vestir a la 'Mansschaft' a partir de 2027 no ha tenido una gran acogida en el seno del gobierno germano. "Casi no me puedo imaginar la camiseta alemana sin las tres rayas", afirmó el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck quien considera que los colores rojo, negro y dorado y Adidas "siempre han sido un pedazo de identidad alemana". "Me hubiera gustado un poco más de patriotismo local", zanjó al respecto. El ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, se preguntaba en su cuenta de Twitter: "¿Adidas ya no debería ser la camiseta nacional del fútbol? ¿Una empresa estadounidense en su lugar? Creo que es una decisión equivocada donde el comercio destruye una tradición y un pedazo de hogar..."

También se ha pronunciado al respecto el primer ministro de Baviera, Markus Söder, que consideró la decisión de "equivocada, lamentable e incomprensible". "El fútbol alemán es patria pura y no un juguete a merced de las luchas internacionales entre empresas. El comercio no lo es todo", añadió.

La ruptura tuvo su repercusión en la bolsa, pocas horas después de conocerse la noticia. Las acciones bajaron de los 200,40 euros por acción a 196,66 euros, o lo que es lo mismo, unas pérdidas del 2%. Paralalemente, las acciones de Nike, con un valor de mercado de 140.000 millones de euros, subieron casi medio punto.