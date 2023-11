Arturo Vidal se suma a las críticas de Alexis sobre el Monumental

El centrocampista chileno opinó que el vestuario del Monumental necesita un cambio profundo Alexis Sánchez aseguró hace unos días que "sale excremento de nosotros mismos de la ducha"

Las palabras de Alexis Sánchez sobre el estadio Monumental han dado la vuelta al mundo en los últimos días. El delantero chileno se refirió al pobre estado de las instalaciones, asegurando que "sale excremento de nosotros mismos de la ducha", comparando las condiciones en las que compite su selección con las de un "equipo de tercera".

Alexis Sánchez no ha sido el único futbolista en alzar la voz contra el deplorable estado del feudo de Colo-Colo. Arturo Vidal, a pesar de no estar presente en el partido ante Paraguay, respaldó la versión de su compañero.

"No pude verlo porque entré al vestuario sólo a saludar a los muchachos, pero por lo que me contaron es verdad. Está mal lo de las duchas. Ese vestuario no se utiliza regularmente y tengo entendido que está designado a los árbitros", comentó el exazulgrana en Twitch.

A pesar de haber sido remodelado recientemente, Arturo Vidal aseveró que estas obras no son suficiente. "Creen que por cambiar asientos o una taza del baño se va a arreglar. Ese vestuario tiene un problema más profundo. Se tiene que cambiar todo, por abajo y por arriba.

Por último, lamentó que el estadio de Colo-Colo, club al que tiene en alta estima, se encuentre en esta situación. "Es una lástima que se de eso, y más en el estadio de Colo-Colo, donde salen los campeones. No puede ser".