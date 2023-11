La 'rajada' de Alexis Sánchez: "Sale excremento de nosotros mismos de la ducha..."

Alexis compartió su descontento con las condiciones en la selección chilena, destacando problemas en la liga local y en las instalaciones La crítica más contundente de Alexis Sánchez se centró en el estadio Monumental de Colo Colo, donde ha jugado durante las Eliminatorias

El delantero chileno, Alexis Sánchez, no ha dudado en expresar abiertamente las dificultades que enfrenta la selección chilena, compartiendo su perspectiva sobre la falta de entendimiento y conocimiento en la estructura del fútbol en su país.

En una entrevista reveladora, Sánchez abordó la situación de los jugadores que participan en la liga chilena y señaló las consecuencias de las interrupciones negativas prolongadas en el campeonato local. "Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo", afirmó el delantero.

El futbolista también compartió su descontento con las condiciones en las que opera la selección chilena, destacando problemas en la liga local y en las instalaciones de entrenamiento. "La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. También tenemos problemas con los estadios. En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro . Una selección no puede trabajar así", reveló Sánchez.

La crítica más contundente de Alexis Sánchez se centró en el estadio Monumental de Colo Colo, donde la selección chilena ha jugado durante las Eliminatorias. El delantero describió una situación insalubre al mencionar: "En el estadio Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos de la ducha. ¿Es un equipo de tercera?".

Con estas declaraciones, Alexis Sánchez pone de manifiesto la necesidad de una revisión y mejora en la estructura y las condiciones de trabajo de la selección chilena, subrayando la importancia del entendimiento y conocimiento para el desarrollo del fútbol en el país sudamericano.