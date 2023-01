Vine conquista el Tour Down Under y Pello Bilbao acaba tercero

El ciclista del UAE se llevó la victoria final y es el noveno australiano en lograrlo Simon Yates acabó segundo y Pello Bilbao, mejor español en la clasificación, finalizó tercero

El australiano Jay Vine fue el vencedor del Tour Down Under 2023, tras la última etapa en la que se impuso el británico Simon Yates, con el español Pello Bilbao en el tercer puesto del podio final.

Tras dos años sin disputarse la prueba por culpa de la pandemia, Vine, campeón australiano contrarreloj, se convirtió en el noveno ciclista local en adjudicarse la carrera, lo que significa el primer triunfo para el corredor en su nuevo equipo.

🏆🟠 @JayVine3 crowned @tourdownunder 🇦🇺 champion.



💬 Vine: “It feels pretty incredible to be standing here wearing this jersey.”



📝 Full report: https://t.co/lvrilHE634#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/Rp6bx1ZBao