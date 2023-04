Los 'Titánicos' del KH7, con los hermanos Torres, preparados para el reto de la Titan Desert

Melcior Mauri, Abraham Olano, Laia Sanz y Núria Picas entre otros, en el equipo Cada uno tiene diferentes objetivos en la dura prueba del desierto de Marruecos

Los ‘titánicos’ del KH7 vivieron este jueves una jornada histórica con una presentación muy especial en el Restaurante Cocina Hermanos Torres donde precisamente los famosos cocineros, que afrontarán su primera Titan, hicieron de anfitriones deleitando a los asistentes con un menú espectacular.

Y lo harán junto a dos auténticas leyendas del ciclismo como son Melcior Mauri, el capitán del equipo, y Abraham Olano, ambos ya con varias Titans en sus piernas y cuya experiencia es primordial para ayudar al resto de componentes del equipo. Núria Picas, leyenda viva de las carreras de ultrafondo quien correrá la prueba de bicicleta de montaña por tercera vez y donde ya sabe lo que es la victoria; Josep Betalú, quien ganó cuatro ediciones consecutivas de la Titan en 2016, 2017, 2018 y 2019 y los debutantes Laia Sanz, piloto de motos y coches, Lluc Crusellas, declarado el mejor chocolatero del mundo y Léster Fernández, ciclista con el 80% de discapacidad que le impide caminar, acompañarán a los hermanos cocineros en la aventura en el desierto de Marruecos del 30 de abril al 5 de mayo.

Diferentes expectativas

Todos ellos acudieron al acto de presentación del equipo y explicaron las diferentes sensaciones que tienen unos días antes de emprender viaje hacia Marruecos para iniciar la que es una gran aventura en el desierto.

El gran especialista Josep Betalú, quien sale de una lesión de la rodilla, reconoció que pese a ello "a nivel psicológico y técnico es la Titan a la que llego más preparado".

Laia Sanz explicó que ella debutará en la categoría ebike porque "al ser la primera vez y sin haberme podido preparar al cien por cien, de momento lo haremos en ebike y en próximas ediciones ya veremos". La piloto aseguró que "probablemente haya piedras que me saluden al pasar porque he corrido allí en varias ocasiones, pero esta vez será diferente".

Abraham Olano recordó que "la experiencia que puedas tener en bicicleta de carrera no tiene nada que ver con lo que te encuentras en la Titan Desert" y recordó que "no me importa tener que ayudar a mis compañeros de equipo incluso a cualquier participante de la prueba".

El equipo KH7 al completo, preparado para la Titan Desert 2023 | KH7

Mauri, el 'culpable' de un equipo tan diversificado

Melcior Mauri, capitán del equipo, explica que "cada año intenté montar un proyecto desde 2007 y cada año fue creciendo hasta que en 2017 con el patrocinador KH7 y bicicletas Esteve se hizo ya muy grande y buscamos a gente más mediática como Olano o Indurain. El año pasado nos planteamos buscar a gente de otros sectores y conocí a los hermanos Torres y se lo propuso aprovechando que entraba la categoría ebike, ideal para personas que no pueden prepararse tanto".

La emoción del debut de los hermanos Torres

Los hermanos Torres están sumamente emocionados con esta aventura: "Llevamos tiempo mentalizándonos y preparándonos porque nos hace mucha ilusión. Estos retos son necesarios para nosotros para desconectar. No vamos a ganarla pero vamos a intentar acabarla", explica Sergio.

Por su parte, Javier reconoce que "nos han seducido. Teníamos la ilusión de algún día ir a la Titan y todo ha cuadrado. Vamos a disfrutarla mucho".

Los dos explican que siempre han ido en bicicleta y que actualmente van a trabajar en bicicleta desde Collserola donde viven: "Nos va bien para desestresarnos. Nos limpia, lo vemos todo más claro, nos gusta mucho el contacto con la naturaleza. Cogemos hierbas, flores, todo lo que vamos viendo atractivo para implantar en la cocina".