Indurain se cita en la Titan Desert con Olano

Abraham Olano, primer ciclista doble campeón del mundo -en ruta y contrarreloj- y ganador de La Vuelta y podio en el Giro de Italia, volverá este año a la Titan Desert de Marruecos, por lo que revivirá le duelo de los 90 con Miguel Indurain, el quintuple ganador del Tour, quien ya confirmó su presencia en la prueba marroquí que tendrá lugar entre el 30 d abril y 5 de mayo.

El principal aliciente de la prueba está servido con el reencuentro de dos de los mejores ciclistas españoles de la historia: Miguel Indurain y el propio Abraham Olano, protagonistas de grandes duelos en el asfalto cuando competían en grandes vueltas. Ahora se verán las caras en el desierto marroquí, más unidos por la amistad que por la rivalidad. “Si por el camino puedo echarle una mano, lo haré. Y él seguro que hará lo mismo conmigo. Es más la amistad que nos une, no tenemos rivalidad. Hace poco estuvo en mi pueblo, en un homenaje a Iñaki Lopetegui, un motorista de ETB que falleció. Miguel vino, se apuntó a la cena y compartió con todos como lo buena persona que es. Hasta tarde estuvo con todos”, comenta Abraham Olano sobre su relación con Indurain.

“Sufriremos en muchos momentos, pero la carrera, por delante, la hacen otros. La Titan va más de amistad y de ayudar al prójimo a llegar a meta”, añade. Abraham Olano ya ha estado en el campamento de la Titan Desert en las últimas ediciones y este año vuelve a una carrera que “tiene un atractivo especial, para disfrutar y vivir nuevas anécdotas. En el ciclismo de carretera está todo muy controlado. En la Titan es diferente. Incluso te puedes aventurar a buscar atajos. Y puede que tu decisión resulte ser una emboscada, que te equivoques de camino y que en las haimas te comas la cabeza de algo que has hecho y que quizás no deberías”. En el equipo KH-7 Olano contará con la ayuda y el asesoramiento de un Titan Legend, un auténtico experto de esta carrera por etapas en la que la navegación por el recorrido es una de las claves: Melcior Mauri.

Según Olano, “Melcior nos aporta mucho. Nos hace de GPS, es un maestro de ello. Nos explica cómo funciona la navegación con los GPS de TwoNav, posibles atajos… es bonito tenerlo como guía. Cada vez que me llama, y puedo, me pongo a su disposición. Si no fuera por él, con mis conocimientos de navegación todavía estarían perdido en alguna etapa de mi primera Titan”. Ante todo, Olano destaca la convivencia entre los participantes en las haimas.

“Compartir, muchas veces en la misma etapa mientras pedaleamos, pero también en las vísperas o después de las etapas en el campamento es de lo que más me atrae. Me encuentro con mucha gente que ha vivido nuestra carrera de forma profesional y me gustar estar cercano a esas personas que nos han visto por la televisión. Ahora es el momento de compartir mesa, recuerdos de esas vivencias, cada uno por su parte. Uno como ciclista y otros como aficionados", explica.

Otro de los ciclistas más populares del campamento es el francés Sylvain Chavanel, uno de los ciclistas franceses más populares gracias a que ostenta el récord de ser quien más veces ha corrido en el Tour de Francia, con 18 ediciones, en las que ha ganado tres etapas, vestido el maillot amarillo dos días y premiado como el más combativo en dos ediciones.

“Coincidí con Chavanel en el equipo KH-7 en 2019, cuando ganó una etapa al sprint. Él viene con un rol similar al mío, se trata de intentar ayudar a algún compañero o compañera que pueda necesitar una mano. Tirar de ellos, ayudarles si tienen una avería mecánica, darles agua… Yo le animo a que venga siempre con el equipo. Siempre es bienvenido un deportista así y el equipo le agradecemos mucho aquella victoria de etapa”, concluye Olano.