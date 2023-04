Laia Sanz se apunta a la Titan Desert

La piloto dakariana se une al equipo KH-7 en categoría Ebike junto a Melcior Mauri, Abraham Olano y Nuria Picas para competir en la próxima edición, del 2 al 6 de mayo "Me hace ilusión rodar en bici en una zona que conozco tan bien y disfrutar de esta nueva experiencia”, subraya Laia, que se prepara para la cita de Marruecos

Laia Sanz, una de las mejores deportistas españolas de toda la historia, va a participar en la Škoda Titan Desert Morocco. Y lo hará en el equipo KH-7 junto a Melcior Mauri, Abraham Olano, Josep Betalú, Núria Picas, Sylvain Chavanel o los afamados cocineros tres estrellas Michelin, los Hermanos Torres, y el mejor chocolatero del mundo, Lluc Crussellas.

20 veces campeona del mundo -14 en trial y 6 en enduro-, ganadora en la categoría femenina en moto en las once ediciones del Dakar en las que ha participado y mejor clasificación absoluta de una mujer en la historia de esta carrera, con el noveno puesto absoluto logrado en 2015, son algunos de los datos de una mujer que necesita pocas presentaciones. Laia, en apenas unos días, afrontará un nuevo reto, una aventura que le llevará a Marruecos para tomar parte en la Titan Ebike, del 2 al 6 de mayo.

“La Titan siempre me ha llamado la atención”, comenta Laia. “Se hace en una zona que conozco y la verdad es que siempre me ha hecho gracia. Me hace ilusión participar, tomármelo como algo diferente a lo que estoy acostumbrada, un cambio de aires”, añade. Laia es una deportista del más alto nivel. Lo ha demostrado en motos de diferentes tipos y el año pasado dio el salto a los coches, donde consiguió acabar el difícil Dakar en su primera participación con cuatro ruedas.

Sus compromisos con los entrenamientos, ya sea rodando o en el gimnasio, los combina con salidas en bicicleta aunque “ahora mismo no estoy preparada para correr la Titan con bici tradicional y lo haré en Ebike.Me encanta la idea de vivir el ambiente y disfrutar de los paisajes. Será una primera toma de contacto. Quizás en el futuro me platee hacerla con una BTT. No lo descarto”.

En esta primera participación, lo hará con el equipo KH-7, patrocinador histórico que le apoya en todos sus retos. Compartirá aventuras y experiencia con un equipo en el que conviven ciclistas de todo tipo y en el que cuenta con el apoyo incondicional del jefe de equipo, Melcior Mauri. “Con Melcior nos hemos visto, hemos hablado, me ha enseñado los secretos de cómo utilizar el navegador. Es de gran ayuda tenerlo en el equipo. Me ha ofrecido toda su ayuda y colaboración”.

Acostumbrada a competir en el desierto, la arena de Marruecos no tiene secretos para ella. Incontables son los kilómetros que ha pasado entrenando y compitiendo. “Tengo ganas de volver allí”, comenta. En su aventura Ebike coincidirá con dos de los mejores cocineros españoles, como certifican las tres estrellas Michelin de los Hermanos Torres. “No los conozco, pero ya me han dicho que son muy divertidos. Nos lo pasaremos bien”, asegura Laia.

La Ebike Titan forma parte del programa Škoda Titan Desert Morocco y la constituyen tres etapas el 3, 4 y 5 de mayo. El primer día le esperan 78 kilómetros con las asombrosas dunas de Erg Chebbi como protagonistas, donde se aloja el campamento Titan. El jueves 4 de mayo tendrá que recorrer 72 kilómetros en bucle, la gran etapa del desierto que empieza y acaba en Merzouga y que visita el lasto oeste del Erg y pasa por el Oasis Tasarmnine, entre otros paisajes espectaculares. El último día, el de la gran fiesta de los titanes, deberán superar metros de desnivel y pistas pedregosas, un recorrido más lento que los anteriores, para llegar al gran arco de meta de Maadid a través de un itinerario inolvidable por los 71 kilómetros de esta última etapa.