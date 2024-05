Buenas noticias para el Visma: Vingegaard vuelve a entrenar

Jonas Vingegaard empieza a ver la luz después de la dura caída que sufrió hace unas semanas mientras disputaba la cuarta etapa de la Itzulia. Después de pasar por la UCI, un neumotórax y una operación, el corredor danés ya está de vuelta.

Según informó el Visma, Vingegaard ha vuelto a los entrenamientos sobre la bicicleta. El equipo publicó en sus redes sociales un vídeo de su corredor sonriente, de nuevo en carretera. Lo acompañó además con un vídeo en el que el propio Jonas destacó lo contento que está al volver a subirse a la bici.

"Es la primera vez que salgo a rodar y es fantástico poder hacerlo con normalidad y tengo muchas ganas de lo que está por venir. Me siento bien, mejorando cada día pero me queda trabajo de recuperación por hacer. Por supuesto que me gustaría estar en la salida del Tour. No sabemos cómo irá la recuperación pero haré todo lo posible para estar ahí", explicó el danés.

La hoja de ruta del vigente campeón del Tour de Francia tuvo que cambiar a causa de la caída en la Itzulia, quedándose fuera de las clásicas y poniendo en duda su participación en la ronda francesa. A dos meses para que de inicio la edición de 2024, Vingegaard empieza a dar los primeros pasos en su recuperación.