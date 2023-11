Shakhtar-Amberes: último tren para ambos

El Shakhtar tiene que sumar si quiere soñar con llegar a los octavos de final de la Champions League El Amberes, sin puntos y colista, aspira a la tercera plaza, pero solo si gana por más de un gol

Con la presión de la eliminación a cuestas, Shakhtar y Amberes se medirán en el Volsparkstadion para exponer distintas urgencias pensando en la próxima fase. Los ucranianos, que ofician de locales en Hamburgo, tienen todavía la ilusión de pasar a octavos de la Champions League. Para ello tendrán que vencer al Amberes -lo que ya hicieron en Bélgica- y mirar de reojo al Oporto en Barcelona. La ilusión más factible será un triunfo azulgrana que deje a los ucranianos con la posibilidad de ir a buscar la clasificación al Do Dragao en la última jornada. Eso sí, todo pasa por antes vencer a un Amberes que también peleará por lo suyo, aunque ya en una agonía absoluta.

Los belgas son colistas del grupo y aún no suman puntos. No obstante, si logran el milagro de vencer al Shakhtar, aún podrán soñar con la clasificación a Europa League por la tercera plaza. Algo utópica, eso sí: no solo deben ganar por más de un gol en Alemania, sino que también deberán vencer al Barça en la última jornada y esperar que Oporto haga lo propio. Solo así serán terceros por delante del Shakhtar y pasar a la segunda competición contintental.

Tendrán que aprovechar el mal momento de los de Donetsk, que no logran una victoria desde la que consiguieron, justamente, ante el Barça por la cuarta jornada. Aquel milagro que obró Danylo Sikan con su frentazo sirvió para dar alas, pero el vuelo no llegó muy lejos. En la liga Dnipro-1-que es el líder- y Rukh Lviv les endosaron tres goles en cada partido para sumar dos caídas al hilo. En el más reciente encuentro, ante el Polissya Zhytomyr, un 0-0 fue poco aire para llegar a la cita en Champions.

El goleador ante los azulgranas, Sikan, volverá a estar disponible en el once tras superar unas molestias. Lassina Traoré, Artem Bondarenko e Ivan Petryak, por su parte, siguen siendo baja. Pusic confiará todas sus balas a Zubkov, Sudakov y Newerton, los tres mediapuntas de un Shakhtar que no quiere despedirse prematuramente de la Champions.

En frente estará el conjunto de Mark Van Bommel, que no podrá contar con el sancionado Jurgen Ekkelenkamp -vio la roja ante el Oporto-. El técnico neerlandés está aferrado a su ariete, Vincent Janssen. El exjugador del Tottenham ha anotado ya nueve goles en 22 partidos esta temporada, y es la principal ilusión para seguir soñando con la tercera plaza hacia la Europa League.

ALINEACIONES PROBABLES:

Shakhtar: Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyi, Matvienko; Zubkov, Kryskiv, Stepanenko, Sudakov, Newerton; Sikan.

Amberes: Lammens; De Laet, Van den Bosch, Coulibaly, Wijndal; Yusuf, Vermeeren; Kerk, Muja, Balikwisha; Janssen.

Hora: 18:45.

Árbitro: Bartosz Frankowski (Polonia).

Estadio: Volksparkstadion.