"Nico tendrá que transformarse para jugar"

El centrocampista gallego no ha encontrado hasta ahora la continuidad y Sergio Conceiçao sigue sin confiar en él para los partidos grandes; este martes vuelve a Barcelona El Barça vendió al 50% de sus derechos por 8,5 millones y está muy pendiente de su evolución; el club azulgrana es el primer interesado en que le vayan bien las cosas

Uno de los mayores talentos que ha dado La Masia en los últimos tiempos, Nico González no está cuajando en el Oporto. El centrocampista gallego, con unas condiciones magníficas para convertirse en un gran jugador, no ha entrado con buen pie en el ecosistema de Sergio Conceiçao. Apuesta importante de los 'Dragones', que pagaron 8,5 millones por hacerse con el 50% de sus derechos, sigue buscando su sitio.

El destino quiso que Nico se cruzara con su Barça mucho antes de lo esperado. Encuadrados en el mismo grupo de Champions, el H, Oporto y Barça se vieron las caras en el duelo de la primera vuelta el 4 de octubre. El gallego fue suplente y apenas participó los últimos cinco minutos en un duelo que perdió su equipo. Pese a jugar bastante mejor que el Barça.

Este mares vuelven a verse las caras. Y en SPORT hemos charlado con dos periodistas portugueses que siguen el día a día del Oporto para analizar un poco la situación del ex del Barça. El club azulgrana, por cierto, sigue muy atento sus evoluciones, puesto que tiene ese 50% de una futura venta.

INTENSIDAD DEFENSIVA

"Creo que su problema para el técnico del Porto tiene que ver con la intensidad. Nico comenzó jugando, técnicamente es muy bueno y creo que Sergio Conceiçao da mucha importancia a la intensidad, a la capacidad defensiva del jugador. Sergio usa más las bandas, le gusta jugar mucho por fuera y que el balón no pase tanto por el medio. Creo que Nico tendrá que transformarse en un jugador más intenso defensivamente para poder tener más oportunidades", asegura Joao Napoles, de 'CNN Portugal'.

"Me sorprendió que el otro día en un partido de Copa ante un equipo de categoría inferior no fuera titular. Utilizó a casi todos los titulares, imagino como preparación para el partido de este martes", añade Napoles. "Esto no es una cesión, es una apuesta financiera del Oporto. Un club que tiene un problema económico y ha puesto muchos esfuerzos en él. Pepé, Luis Díaz (ahora en el Liverpool) tardaron en ganarse el puesto. Creo que habrá paciencia con él".

LA PACIENCIA DE CONCEIÇAO

Por su lado, Joao Pedro Silva, de RTP, afirma que "es una cuestión del tipo de fútbol diferente al que estaba acostumbrado. Otro sistema táctico. Sergio Conceiçao obliga a los jugadores a que tengan mucha intensidad en el juego, el jugador tiene que ganar los duelos. Ida y vuelta, con mucho desgaste físico. Buscar mucho el espacio, transiciones rápidas".

Nico González, con las camisetas de Porto y Barça | sport.es

"Creo Sergio quería un perfil como Uribe, pensaba que Nico podía llenar ese vacío. Tiene a Eustaquio y fichó a Alan Varela en verano, que ha suplantado un poco a Nico. Se ha adaptado mejor. ¿Si va a tener paciencia el Oporto? Creo que Conceiçao no suele tener mucha paciencia. Ha ido perdiendo jugadores fundamentales, Otávio, Luis Díaz, ha ido haciendo milagros. Pero necesita que los jugadores que entren se adapten rápido, jugando. Y Nico no está en esa onda creo".