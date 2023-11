Pepe, un dragón de récord en Europa

El central portugués se ha convertido en el anotador más veterano de la máxima competición europea con 40 años y 254 días Este récord lo ostentaba Willy Olsen del Fredrikstad FK noruego con 39 años, siete meses y seis días

Képler Laveran Lima Ferreira, más conocido como Pepe, sigue rompiendo récords en Champions. Así como el pasado 25 de octubre se convirtió en el jugador más veterano en disputar un partido de Champions con 40 años y 242 días, este martes también se convirtió en el anotador más veterano de la competición.

Con 40 años y 254 días, Pepe firmó este martes el segundo gol del Oporto frente al Amberes. El testarazo del central portugués en el tiempo añadido certificó la victoria del conjunto de Sergio Conceiçao, empatando así al Barça con 9 puntos.

Anoche Pepe batió el récord que ostentaba Willy Olsen del Fredrikstad FK noruego con 39 años, siete meses y seis días. En esta lista también podemos encontrar grandes nombres como el Ferenc Puskas (38 años, 5 meses y 20 días), Francesco Totti (38 años, 1 mes y 29 días) o Alfredo Di Stéfano (37 años, 10 meses y 3 días).

"Es un día especial para mí, es el cumpleaños de mi madre y le dije que iba a intentar marcar u ofrecer la victoria, a veces sacrificamos a nuestra familia para llegar a esta edad jugando a este nivel, pero mis hijas saben que estoy feliz”, aseguró Pepe después del partido contra el Amberes.

Aunque sigue disfrutando de su fútbol en el Oporto, el central portugués también admitió que no acostumbra a celebrar los hitos conseguidos: “Mientras tenga la estrellita, seguiré haciendo siempre lo mejor para honrar al FC Porto. No soy muy fiestero, a veces hasta tengo miedo de celebrar, no me gusta, pero esto es especial, aquí está el cumpleaños de mi madre y llevo muchos años lejos de mis padres”.

Y es que, a pesar de sus más de 40 años, el central portugués sigue gozando de un estado físico al alcance de muy pocos. Junto a David Carmo, Pepe forma la pareja de centrales indiscutible para Sergio Conceiçao y es una pieza clave de la plantilla portuguesa dentro y fuera del campo.