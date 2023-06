Una nueva vida para Stones

El defensor inglés ha experimentado una 'metamorfosis' esta temporada bajo la tutela de Guardiola y será clave en la final Ha pasado de la posición de central a la de pivote, convirtiéndose en una pieza clave en el once

John Stones está viviendo una segunda juventud. Es otro futbolista completamente distinto al que conocíamos. Aquel central talentoso con balón señalado por sus errores en defensa es hoy un jugador que lo abarca todo y que rebosa confianza. Y Pep Guardiola tiene gran parte de culpa.

Stones es uno de los futbolistas que mejor han rendido esta temporada en este Manchester City campeón. Por ello, esta noche será uno de los hombres señalados para liderar a su equipo hacia la consecución de la primera Champions en la historia de los 'cityzens'.

Una reconversión vital

La de John Stones ha sido una de las innovaciones tácticas que nos ha dejado Guardiola esta temporada. El central ha pasado a ocupar la posición de centrocampista en el doble pivote junto a Rodri, abandonando habitualmente la línea de tres para Akanji, Dias y Walker.

Stones celebra junto a Gündogan un gol en la final de la FA Cup | EFE

En el duelo frente al Real Madrid se atrevió incluso a pisar varias veces el último tercio de campo con balón, situándose en ocasiones por delante del mismo Rodri y de Gündogan. Fue uno de los recursos inabarcables para Ancelotti en su fracaso frente a Guardiola.

Exhibiendo una confianza abrumadora y muchísima valentía, Stones se ha erigido como uno de los futbolistas más influyentes en el once de Guardiola. Es un jugador valiosísimo para generar ventajas en campo rival. Salvo sorpresa, será titular junto a Rodri en el doble pivote frente al Inter.

Guardiola fue el primero en verlo

El propio Stones está encantado con su nuevo rol, readaptado como un futbolista clave en el centro del campo y con una importancia abismal en salida de balón. "Creo que he demostrado que puedo jugar en esta posición. He mostrado atributos que no sabía que tenía, pero el entrenador ha visto algo en mí. Estoy intentando ayudar lo máximo al equipo ", confesó el inglés.

Más allá de su indiscutible habilidad con balón, lo cierto es que John Stones ha ganado una confianza que no tenía desde que llegó procedente del Everton en verano de 2016. Todo gracias a la visión única de Guardiola, que ha conseguido sacar a relucir un talento que llevaba años en la sombra.

🥶 ¿Le falta hielo en casa? Avisen a John Stones, pura sangre fría.pic.twitter.com/HajGJ3tmJM — Manchester City (@ManCityES) 4 de junio de 2023

¿Que hay dudas en salida de balón? Pelota a John Stones, y el resto sale solo. Como en esta acción fabulosa frente al Manchester United en Wembley. Sin embargo, no hay que desmerecer el talento de Rodri, buen aliado del inglés en esas facetas de construcción. Ambos forman una pareja de lujo para el Manchester City. Están destinados a hacer historia.