Agüero, sobre Guardiola: "Empezamos medio amor-odio, le terminé entendiendo"

Kun Agüero es una auténtica leyenda de un Manchester City que está a un partido de conquistar un histórico triplete de la mano del entrenador catalán, Pep Guardiola.

El exjugador argentino ha repasado en ESPN la actual situación del equipo 'citizen' y ha explicado los detalles de su relación con Guardiola mientras vestía la camiseta del City.

"Para mi Pep...uff, y eso que empezamos medio amor-odio, pero le terminé entendiendo y él me entendió a mí. Terminamos juntos tratando de llevar el club a los más alto", ha apuntado Agüero.

Además, el delantero argentino ha añadido que "él (Pep Guardiola) sabía que yo no era tanto de presionar. Un día me llamó a su oficina y me dijo: Sé que hay cosas que no vas a hacer, entonces yo te voy a poner con un defensor, y ese defensor no sale jugando".

Finalmente, el exfutbolista del conjunto 'skyblue' también ha repasado el fichaje de Julián Álvarez por el Manchester City: "Pep lo usa de extremo, de mediapunta...Yo siempre dije que le iba a gustar. Yo conozco a Pep, y en momentos en los que el equipo está parado, Julián da agresividad, y eso empuja al medio y a la defensa".