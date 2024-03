Imanol: "El PSG nos ha obligado a no tener soluciones"

La Real Sociedad cayó con total merecimiento ante el PSG e Imanol Alguacil no ha dudado en dar la mano. Tras el duelo de vuelta, donde los parisinos volvieron a ser dominadores, el técnico realista aprovechó los micrófonos para deshacerse en elogios hacia su rival.

"Es que no es solo Kylian Mbappé. Son muchos y todos buenísimos. Tienen un poderío físico tremendo y una calidad top. Y además tienen un entrenador espectacular como Luis Enrique, que tiene al equipo enchufadísimo. Las vueltas de Mbappé y Dembélé... Nos han obligado a no tener soluciones", precisó Imanol.

También hubo elogios hacia su equipo. Pese a la eliminación, el técnico indicó que "ha sido una gran eliminatoria, de Champions. Estoy muy orgulloso. La primera hora de allí, el segundo tiempo hoy, cómo ha acabado la afición animando al equipo... Ojalá no tardemos en volver a la competición. Les he dicho a los jugadores que no puedo estar más orgulloso. Después de estar eliminados en Copa y competir así... Esa ovación del público es fruto del trabajo que está haciendo este equipo durante todo este tiempo".

Por último, Imanol Alguacil lanzó un deseo: quiere volver a competir en Europa. "Ahora lo tenemos muy claro: queremos volver a entrar en Europa. Compitiendo como hoy estaremos mucho más cerca. La Champions está muy complicada pero Europa está ahí", sentenció.