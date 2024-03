Dugarry: "Lo que está haciendo Mbappé es un escándalo"

Kylian Mbappé es una cuestión de estado en Francia. Todo el mundo habla de él, es un tema que escapa de cualquier frontera, y está a la orden del día en todos los medios de comunicación deportivos. Hace unas semanas salió a la luz la decisión definitiva del delantero: abandonar el PSG a final de temporada. Y desde entonces, cada movimiento en el Parque de los Príncipes se sigue con todo detalle.

Esta noche, el PSG visita a la Real Sociedad en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En un contexto normal, con la estrella parisina al cien por cien, no existiría ni la más mínima duda sobre su titularidad. Sin embargo, la situación, más 'caliente' que nunca, deja en el aire su participación de inicio en el importante duelo.

LA GRAN DUDA

Esta gran incógnita monopolizó la rueda de prensa de Luis Enrique previa al encuentro. El asturiano no dejó pistas. Y cada vez son más protagonistas los que se mojan sobre el escenario que hay en París. El último en hacerlo, Christophe Dugarry, en el programa de Rothen.

Kylian Mbappé, autor del primer gol del PSG frente a la Real Sociedad en la ida / AP News

“Por primera vez en el PSG, un entrenador tiene los cojones para sacarlo, porque no está bien. Creo que no le gustan sus cualidades y su actitud en el campo. Sobre Luis Enrique, es una pena, pero siempre es provocativo. Lo que me choca son sus explicaciones. Tres meses y no está planeando nada. ¿Tu equipo está mejor sin Mbappé? Demuéstranoslo”, aseguró el exjugador francés, que también lanzó un 'dardo' al técnico asturiano.

"¿QUÉ TONTERÍA ES ESA?"

“Lo que está haciendo Mbappé es un escándalo. Es capitán del equipo, capitán de la selección francesa, no tiene por qué comportarse así. Luis Enrique tiene derecho a quitarlo, pero él no tiene por qué hacerlo. Lo que hizo, los selfies, la vuelta de la victoria... ¿Qué es este circo? ¿Qué tontería es esa?”, sentenció Dugarry, que no se cortó ni un pelo.

La surrealista imagen de Mbappé caminando hacia la grada / Twitter

Todos los focos están puestos esta noche en el Reale Arena. ¿Qué pasará con Mbappé? ¿Será titular? ¿Se quedará en el banquillo? ¿Tendrá minutos? Pase lo que pase, la polémica estará servida otro día más.