Grealish retrata a todos sus 'haters'

Decían que no se iba de nadie. Que no valía para nada. Que no tenía nivel para el Manchester City. Todo esto y más le dedicaron a Jack Grealish desde que llegó al Etihad en 2021. Un futbolista incómodo para sus rivales que ha callado las críticas de un portazo. Su gran actuación frente al Real Madrid en la Champions tiene la culpa.

Quizá les moleste ese pelo tan perfecto y ese aspecto tan inglés como si de una estrella del 'rock' se tratara, o esas medias caídas que dejan ver un par de gemelos de un tamaño sobrenatural.

Sea como sea, Grealish molesta. Siempre con una sonrisa, el futbolista de Birmingham se crece gracias a esa presión externa, y cuando su lateral empieza a caer en su juego ya no hay nada que hacer. Como demostró en la celebración de la última Premier, le va la fiesta, y sobre el campo siempre intenta pasarlo bien. La realidad es que frente al Real Madrid le vimos disfrutar como nunca.

Le dio la noche a Carvajal

A Dani Carvajal le tocó la peor pareja de baile. El lateral español empezaba a pensar cómo mover los pies cuando el inglés ya bailaba al ritmo de 'Wonderwall' por su banda en el Etihad. Grealish estuvo entonado, sacrificado en la presión y arrastrando marcas hacia su costado en su versión más desequilibrante.

Completó cuatro de los seis regates que probó, con un 84% de precisión en los pases y diez de catorce duelos ganados. Carvajal, fruto de la desesperación, vería la amarilla al inicio de la segunda mitad. El inglés, que es el jugador que más faltas recibe en el Manchester City, recibió cinco en la noche frente al Madrid.

Grealish, uno de los futbolistas más eléctricos de este Manchester City, acabó pidiéndole calma a Kevin De Bruyne cuando el partido ya estaba decidido. Cosas de Guardiola, que ha convertido a un jugador anárquico en un cuchillo al servicio del equipo.

Sin ir más lejos, el extremo de 27 años ha creado 35 oportunidades esta temporada en la Champions, la mayor cantidad registrada (desde 2003-04) por un jugador inglés en una sola temporada.

Temporada de confirmación

Jack Grealish se ha convertido, ahora sí, en un intocable para Guardiola. En su versión menos brillante a nivel individual, el inglés es mucho más importante para el equipo. Él desgasta, y otros brillan. Ha sido gracias a ese espíritu colectivo y la cultura del esfuerzo que se ha ganado un lugar en el once.

Su llegada en verano de 2021 por cerca de 120 millones de euros procedente del Aston Villa le supuso una presión enorme. De un futbolista que es el jugador más caro en la historia del Manchester City y de la Premier League se esperaba muchísimo, como es lógico. Y por fin parece responder a las expectativas puestas sobre él.

Va camino de firmar una temporada de ensueño. El triplete está cada vez más cerca, pues el City está en la final de la FA Cup (Manchester United) y de la Champions (Inter de Milán), y celebrarán la Premier este fin de semana si ganan el próximo domingo al Chelsea.