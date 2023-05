Pep da más valor a su obra en el City que en el Barça. ¿Por qué?

El técnico y su staff más cercano consideran que en el club blaugrana tenía jugadores extraordinarios y ahora cuenta con buenos jugadores Además, hay que tener en cuenta el factor Messi, el mejor jugador de la historia

Pep Guardiola es un triunfador. Ha ganado títulos en todos los equipos a los que ha entrenado. Y no pocos, precisamente. Además de los éxitos, el técnico de Santpedor ha conseguido dotar a sus equipos de una identidad. Cuando veías jugar a su Barça sabías que era el Barça de Pep y lo mismo pasaba en el Bayern Múnich y ahora en el Manchester City.

Aunque con matices, en todos sus equipos ha apostado por un juego ofensivo, asociativo, de posición y posesión, con movimientos constantes de sus jugadores y una presión elevada para entorpecer el juego rival.

Sublimó el fútbol en el Barça, logrando infinidad de títulos, dos Champions incluidas, y recibió los elogios de todo el mundo futbolístico. De hecho, de aquel equipo se dijo que estaba entre los más grandes de la historia, como el Brasil de Pelé, el Milan de Sacchi o el Ajax de Cruyff.

Pero pese a que esa obra es y será siempre recordada, Pep Guardiola y sus colaboradores más cercanos le dan más mérito a lo que están haciendo con el Manchester City. Lo ha contado esta mañana uno de sus hombres de confianza, Joan Patsy, en el programa 'El Món a Rac1'.

Patsy ha explicado que el técnico considera que en su etapa en el Barça tenía a una gran cantidad de jugadores que eran un nueve ( podrían ser Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Alves...) y que tenía a un 10, el mejor del mundo Leo Messi. Y que en el Manchester City, tiene a jugadores que son un siete y a uno, que es un especialista, y que cuando está enchufado es el mejor marcando goles, Erling Haaland.

Guardiola saca su vena culé: El Barça perdió tres o cuatro finales antes de ganar la Copa de Europa | Perform

Por tanto, entiende que hacer jugar al conjunto inglés al nivel que lo hizo ayer contra el Real Madrid, al que pasó por encima, así como la trayectoria que están teniendo en la Premier League, una de las Ligas más competitivas, en los últimos años tiene un valor espectacular.

Guardiola, antes de enfrentarse a los blancos ya fue muy claro con su legado en el City. "Mi legado aquí es excepcional. El legado es que nos los hemos pasado de puta madre. Durante cinco o seis años, ganamos muchas cosas y jugamos muy bien y que se recuerde, eso es lo importante. En Europa si no ganamos la Champions no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. En seis años aquí me lo he pasado teta. Eso es lo mejor que te puede pasar", afirmó. Palabra de Pep.