“Solo eres un gran club si ganas la Champions sin trampas”

No todo son elogios para el partido que realizó el Manchester Cityante el Real Madrid. Collymore, mítico exjugador de la Premier League, quiso recordar los cargos que imputan al conjunto inglés por irregulares financieras

A través de su cuenta de 'X', el exjugador de grandes equipos como Nottingham Forest, Liverpool y Aston Villa, le dio un 'palo' al Manchester City tras caer en cuartos de final. Publicó un tuit en que escribió lo siguiente: “No lo olvidéis, niños, solo se es un gran club cuando se gana la Copa de Europa, y solo es un club realmente grande cuando se hace sin trampas”. La publicación fue acompañada de cuatro fotos en los que Collymore ganó la competición.

No es la primera ocasión que el exfutbolista le envía un 'dardo' al conjunto de Pep Guardiola. Una vez saltó la noticia de la investigación que tenía abierta el Manchester City por irregularidades financieras, se mostró muy contundente: "Lo triste es que, si se les declara culpables una vez concluida la investigación, es muy probable que los 'citizens' no tengan que hacer frente a ninguna consecuencia real. No hay nada más vergonzoso en el deporte que tus premios se consideren nulos e inválidos", clamó.

Su 'dardo' no ha sentado nada bien a los 'citizens' al tener la dura derrota tan presente. En Inglaterra, Collymore es declarado como el gran emblema 'anti City' y, probablemente, esta crítica no será la última que irá dirigida a los de Pep Guardiola.