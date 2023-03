¡La excusa más inverosímil de Sergio Ramos!

Desmiente que insultara a París (a su club) y dice: "Hago un sonido de decepción "pssss" o "pfff" Las cámaras captaron la expresión de disgusto del camero tras el KO europeo del PSG en Múnich

Sergio Ramos trata de excusar sus palabras al acabar el encuentro europeo de Múnich, cuando las cámaras le captaron maldiciendo a París (se entiende que a su actual club, no a la capital gala), pero su justificación suena, como mínimo, poco creíble.

El exmadridista trató de desmentir en sus redes sociales que hubiese dicho "la puta que parió a París. Su puta madre" tras el encuentro.

Así, en su cuenta de twitter escribió: "No suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción "pssss" o "pfff"... en el contexto de una expresión (malsonante, eso sí) que decimos habitualmente en el fútbol. No inventemos ni busquemos donde no hay".

Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

[1/2] https://t.co/1kmsEnYHR6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 9 de marzo de 2023

El aluvión de críticas recibidas por el defensa central a raíz de su polémica frase captada a la conclusión del encuentro ha obligado a Ramos a capear el temporal.

La misma noche del enésimo KO europeo de los galos, el de Camas ya se pronunció en sus redes sociales: "Profundamente decepcionados por vosotros y por nosotros. No estuvimos al nivel que requiere la #UCL. No supimos manejar los detalles clave y se nos escapa el principal objetivo. Es doloroso, pero los campeones renacen de la derrota y se forjan en la adversidad. ¡Volveremos!".