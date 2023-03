Los grandes señalados tras la debacle del PSG

El conjunto parisino volvió a caer eliminado de la Champions y varios jugadores de la plantilla salieron muy malparados Christophe Galtier está cuestionado y podría haber cambios tanto en el banquillo como en el equipo

El PSG no estuvo a la altura en Champions. Volvió a demostrar que un equipo no puede funcionar sólo con millones y poniendo a los mejores del mundo en cada posición. El fútbol real no es ningún videojuego, y en la noche de ayer varios futbolistas con un gran cartel salieron muy mal parados. Más allá de los grandes nombres, hay un sentimiento generalizado de decepción que apunta al global de la plantilla.

El conjunto francés se tuvo que ver las caras con un rival con futbolistas de gran calidad pero sobre todo con una idea muy clara de juego de un equipo con hambre de dominio. Los de Nagelsmann demostraron tener mayor pegada, mejor control de los tiempos del partido y mayor convencimiento. Son un equipo de los pies a la cabeza. El PSG tuvo que conformarse con algún arrebato de sus grandes estrellas, como suele ser costumbre. Les quedó grande.

Verratti y un error imperdonable

Verratti salió en la fotografía del primer gol pero los demás no se quedaron atrás. El tanto fue una consecución de errores empezando por el pase envenenado del jovencísimo Chadaille, que le cedió el balón a su compañero cuando ya tenía encima a Goretzka. El centrocampista italiano completó una gran primera mitad, adueñándose del control del esférico y dominando el partido desde el medio del campo pero el error manchó su actuación. Como nunca falla, cuando lo hace sale en todas las portadas.

Tras el 1-0, el conjunto de Galtier perdió el control del encuentro y el Bayern se hizo con el control de la eliminatoria. El italiano se encontró sólo frente al peligro, incapaz de frenar las internadas de Kimmich, Musiala y los cohetes que tenía el Bayern por banda con Davies y Coman.

Achraf, superado

Alphonso Davies fue demasiado para el fubolista marroquí. Un duelo que podía ser muy parejo, como sí lo fue en muchos momentos el de Mendes-Coman, acabó por ser un descalabro para el futbolista del PSG. Achraf se vio superado en todos los duelos y no consiguió frenar a su hombre.

Mbappé y Messi, señalados en Francia

Sin Neymar, las dos grandes estrellas del equipo fueron los primeros en recibir críticas tras la derrota. 'L'Équipe', famoso por sus duras puntuaciones post-partido, valoró con un '3' la actuación de ambos. El medio francés consideró insuficiente el rendimiento del francés y del argentino en un partido de máxima exigencia y a vida o muerte. Nuno Mendes y Sergio Ramos se salvaron de la purga con un '7' y un '6' respectivamente.

Es una derrota difícil de digerir. En los próximos días podrían sucederse cambios importantes en París, con la continuidad de Christophe Galtier en entredicho y la posibilidad de un relevo en el banquillo. Seguro que Nasser Al-Khelaïfi está pensando también en cómo reestructurar la plantilla de cara a la próxima temporada, pues ya está todo perdido y sólo aspiran a ganar la Ligue 1.