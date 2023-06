Esta es la convocatoria del Manchester City para asaltar la Champions

23 futbolistas viajarán esta misma tarde a Estambul para empezar a preparar la final Kyle Walker ha podido entrar finalmente en la lista tras sus molestias en la final de la FA Cup

Pep Guardiola ya tiene su lista completa de los futbolistas cuyo objetivo no es otro que levantar la primera Champions del Manchester City. El técnico de Santpedor podrá contar con los mejores futbolistas para construir un once capaz de hacer historia en Estambul.

Esta es la lista de los 23 futbolistas convocados para la final:

Kyle Walker, Ruben Dias, Kalvin Phillips, John Stones, Nathan Ake, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Jack Grealish, Aymeric Laporte, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Stefan Ortega Moreno, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Sergio Gomez, Manuel Akanji, Riyad Mahrez, Ederson, Maximo Perrone, Scott Carson, Phil Foden, Cole Palmer y Rico Lewis.

Confirmed travelling squad for the #UCLfinal! 📋



Learn more ⬇️