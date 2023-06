Jack Grealish recoge su Lamborghini con referencias al Manchester City

Jack Grealish ha ganado la Premier League y la FA Cup con el Manchester City Uno de los primeros caprichos que se ha permitido el jugador inglés es un Lamborghini Performante Urus, valorado en 240.000 euros

El Manchester City se encuentra en disposición de hacer el primer triplete de su historia. Después de ganar la Premier League y la FA Cup, al equipo inglés tan solo le queda por superar al Inter de Milán en la final de la Champions League este sábado. Una de las estrellas de la plantilla es el jugador local, Jack Grealish, que ha empezado a invertir algunos de sus bonus.

Uno de los primeros caprichos que se ha permitido el jugador del City es un Lamborghini Performante Urus, valorado en 240.000 euros y además, ha sido personalizado por el famoso Yianni Charalambous. "Nuevo coche de Lamborghini y envoltura fresca para Jack Grealish", compartía en su perfil de Twitter.

New car from @hrolamborghini and fresh wrap for @JackGrealish 🙌🏼.. pic.twitter.com/AwG8agof8y