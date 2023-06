¡Arabia Saudí quiere fichar a una estrella del Manchester City!

Arabia Saudí sigue insistiendo en incorporar jugadores de primer nivel a su competición liguera Según desvela Fabrizio Romano, el nuevo futbolista que interesa al fútbol saudí, concretamente al Al-Ahli, es Riyad Mahrez

Arabia Saudí sigue insistiendo en incorporar jugadores de primer nivel a su competición liguera y todo apunta que este verano no pararán de sonar grandes nombres para que firmen por un club saudí.

Según desvela Fabrizio Romano, el nuevo futbolista que interesa al fútbol saudí, concretamente al Al-Ahli, es Riyad Mahrez. El equipo saudí quiere fichar a la estrella argelina, pero aún no ha iniciado los contactos con el Manchester City para negociar su incorporación.

Saudi side Al-Ahli interest in Riyad Mahrez, confirmed and concrete as they want to sign Algerian star - but Manchester City have not been approached yet at this stage. 🔵 #MCFC



Man City would require a consistent fee for Mahrez, no chance to let him leave for free. pic.twitter.com/TAFb4viGih