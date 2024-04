El colmo del Manchester United

El Manchester United ya hace tiempo que se mira las semifinales de la Champions desde lejos. Desde muy lejos. El club 'red devil' hace ya muchas temporadas que ha dejado de ser uno de los 'grandes' de Europa. Sin proyectos, fichando por fichar, cambiando de entrenador cada dos por tres...

Un equipo que se ha ido cayendo temporada tras temporada y que ahora, para colmo, ve como dos de los jugadores que había fichado recientemente y que dejó ir por no brillar en Old Trafford ahora triunfan en la Champions. Hablamos de Sabitzer y Jadon Sancho. Si el Dortmund está en las semifinales de la máxima competición continental es gracias a ellos dos, que han resurgido de sus cenizas y han demostrado que son grandes jugadores por más que en Manchester no supieran valorarlos.

El centrocampista, que había brillado en el RB Leipzig, llegó a Manchester y pasó con más pena que gloria. Más de lo mismo en el caso del inglés. Llegó como la gran apuesta del Manchester United por unos 80 millones de euros. Pero no se le cuidó e incluso se le apartó del equipo. Jamás se acopló a un proyecto que iba sumando y quitando cartas cada año.

En este pasado mes de invierno, Sancho decidió marcharse de nuevo a Dortmund, donde había sido feliz, convirtiéndose en uno de los jóvenes con más proyección de Europa. Y la apuesta ha resultado ser ganadora. Ha recuperado la sonrisa y se ha convertido en el gran líder del Borussia en esta Champions. Un tipo desequilibrante capaz de cambiar partidos.

Sabitzer, por su parte, también está teniendo en el Borussia Dortmund el protagonismo que jamás tuvo en Old Trafford. Los dos triunfan en un equipo que estará en semifinales de la Champions mientras el Manchester United, que sigue fichando a diestro y siniestro, se lo mira desde el sofá.