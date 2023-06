¿Qué tiene Grealish que lo hace tan especial?

Jack Grealish ha sido uno de los jugadores más importantes para el City de Guardiola en la consecución del triplete, tanto dentro como fuera del campo En las últimas horas se ha coronado como el rey de las celebraciones, pero hay mucho más que hace del inglés, un tipo especial y carismático como pocos

En las últimas horas, Jack Grealish se ha vuelto viral por su manera de celebrar el triplete conseguido con el Manchester City. Lo cierto es que se ha coronado como el rey de los festejos 'citizens', pero no, no es solo por eso que el inglés es tan carismático. Es un conjunto de todo. Es su estilo de juego, las medias bajas tan características de los 'jugones', el pelo, las bromas con los compañeros, un aguante sin igual, el valor publicitario, ser el fichaje más caro de la historia del club y la incansable labor social que realiza lo que hacen de él un futbolista diferente.

No es fácil salir del club de tus amores en el que llevas toda la vida, de tu casa, rumbo al City entrenado por Pep Guardiola. Y que encima lo hagas por 117 millones de euros, convirtiéndote así en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. La presión es alta, incluso para un jugador como él.

Pasó un primer año complicado, pero siendo una de las piezas fundamentales del esquema del técnico catalán en el segundo, ha dado forma a todo lo que lo rodea. Su participación e incidencia en el juego ha sido mucho mayor y, a la vez, clave para hacer historia.

Grealish, en la celebración del título de la FA Cup en Wembley | EFE

"Soy un hombre de familia. Amo el fútbol"

Al ser preguntado por su cambio, en declaraciones a pie de campo tras coronarse campeón de Europa, visiblemente emocionado, no dudo en señalar a los culpables: "Hay gente muy cercana a Pep, del staff, incluido él, que es un genio, que me han ayudado mucho. Siempre han confiado en mí y se lo agradezco". Además, no dudó en explicar que había jugado un partido horrible, aunque con este grupo ganar el triplete era especial: "Soy una persona de familia. Todos saben lo que amo el fútbol. Esto es por lo que he luchado toda la vida".

Siempre entre bromas con sus compañeros, la celebración ha sido una muestra más de lo especial que es dentro del grupo. Dos días de fiesta sin parar que han desatado la admiración de algunos y la 'preocupación' de otros, aunque sin duda, también se ha demostrado como sus compañeros le quieren. Y él se lo devuelve. Así le pedía a Bernardo Silva, uno de sus mejores amigos en el vestuario, que siguiera con ellos el próximo año.

Muy comprometido con las labores sociales

En Inglaterra, Jack también es conocido por ayudar siempre que puede a los más necesitados. Ha protagonizado varias acciones sociales y desde hace años forma parte de varias organizaciones benéficas. Además, es embajador del Special Olympics GB, en el que busca poder acercar el deporte a los niños con discapacidad intelectual.

Una situación imposible de superar

Cuando Jack tenía cuatro años, su hermano menor falleció con tan solo nueve meses por muerte repentina, algo que nunca ha podido superar del todo. Como explicó, es un chico de familia y de fútbol. Los que siempre le han acompañado. Y así es como cuando marcó su primer gol como profesional, cuando estaba cedido en el Notts County de la tercera división inglesa, se fue a buscar a su padre para celebrarlo con él y más tarde, publicar este sentido mensaje en Twitter: "Mi primer gol como profesional se lo dedico a mi hermano pequeño allí arriba. El amor nunca terminará. Descansa en paz".

My 1st ever professional goal dedicated to my lil bro up there! The love is endless!!! R.I.P lil bro❤ pic.twitter.com/4JFfPFVqqX — Jack Grealish (@JackGrealish) 7 de diciembre de 2013

Un reclamo para las marcas

El 10, el jugador de las medias bajas, el pantalón para arriba y la cinta para aguantar su largo pelo liso. El carisma rodea a Grealish y las marcas lo saben. Así es como el inglés también se convirtió en el primer deportista embajador de la marca Gucci por una cantidad superior al millón de euros. Una cifra que queda lejos de los 12 que firmó con Puma para convertirse en el futbolista inglés mejor pagado por una marca de material deportivo.

¿Qué tiene Grealish que lo hace tan especial?... Muchas cosas.